‘국민배우’ 안성기 영면…정우성·이정재·현빈, 슬픔 속 장례미사 참석

‘국민배우’ 안성기가 영화인들의 배웅 속에 영면에 들었다. 아역 배우로 데뷔해 60여 년간 한국 영화사를 이끈 그의 마지막 길에는 후배 배우들과 동료들이 함께했다.
9일 오전 서울 중구 명동성당에서는 엄숙한 분위기 속에 고 안성기의 장례 미사가 거행됐다. 이날 오전 7시 서울성모병원 장례식장에서 출관 절차가 진행된 뒤, 오전 8시부터 명동성당에서 장례 미사가 이어졌다.
미사에는 수많은 영화인들이 참석해 고인의 마지막 길을 지켰다. 정우성은 영정을 들고 입장했고, 이정재는 금관문화훈장을 봉송했다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등이 운구를 맡았으며, 현빈, 변요한, 정준호 등도 침통한 표정으로 자리를 함께했다.
오전 9시부터 진행된 영결식에서는 공동 장례위원장인 배창호 감독과 같은 소속사 후배 배우 정우성이 추모사를 전했다. 이어 장남 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 했고, 헌화가 진행됐다. 화장은 서울추모공원에서 이뤄졌으며, 장지는 양평 별그리다다에 마련됐다.
안성기는 지난 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세. 그는 지난해 12월 30일 심정지 상태로 서울 순천향대병원 응급실에 이송돼 중환자실에서 치료를 받아왔으며, 이후 서울성모병원 장례식장에 빈소가 차려졌다. 2019년 혈액암 진단을 받고 완치 판정을 받았으나 재발해 투병 중이었다.
고인의 장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러졌다. 안성기는 1957년 영화 ‘황혼열차’로 데뷔한 이후 수많은 대표작을 통해 한국 영화사의 한 축을 이끌며 ‘국민배우’로 기억됐다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
