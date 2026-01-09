“학교 정수기에 독 탔다”…10대 대화방서 협박글 뿌려

“학교 정수기에 독을 탔다”는 내용의 협박 글을 올린 10대가 경찰에 붙잡혔다.
경기 광주경찰서는 공중협박 혐의를 받는 A 군을 참고인 신분으로 조사 중이라고 8일 밝혔다.
A 군은 지난해 10월13일 코웨이 홈페이지 게시판에 “(경기 광주) 초월고등학교 정수기에 독을 탔다”는 내용의 테러 글을 두차례 걸쳐 올린 혐의를 받는다.
당시 A 군은 글 게시자로 초월고 학생인 김 모 군의 이름을 도용한 것으로 알려졌다.
코웨이 측은 해당 학교에 테러 글 게시 사실을 알렸고, 학교 측은 경찰에 신고했다.
경찰은 여러 수사 기법을 동원해 수사한 끝에 약 3개월 만에 A 군 인적 사항을 특정했다. A 군은 최근 구속 기소된 고등학생 B 군이 만든 메신저 앱 ‘디스코드’에서 활동했던 것으로 확인됐다.
B 군은 자신이 재학 중이던 인천 서구 대인고 등을 대상으로 여러 차례에 걸쳐 테러 협박 글을 게시했다.
그는 또 일부 대화방 참가자들에게 타인 명의를 도용해 허위 신고 글을 게시하도록 권유한 것으로 전해졌다.
경찰 조사에서 A 군은 “인천에서 경찰에 붙잡힌 사람이 하자고 해서 했다”는 취지로 진술했다.
경찰은 A 군 휴대전화 등에 대한 포렌식 분석을 통해 추가 혐의를 조사할 계획이다. 다만, A 군이 촉법소년(만 10세 이상~14세 미만 형사미성년자)인 점을 고려해 소년보호사건으로 처리할 예정이다.
