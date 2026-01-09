‘K 우주 산업’ 상업화 원년… 올 민간 위성 10여기 쏜다

속도 내는 한국 우주 기업들
나라스페이스, 분기별 위성 발사… 우나 익스프레스-페리지 재도전
자체 개발 ‘루미르X’ 서비스 시작
누리호 5차 발사로 태양전지 검증
지난해 국내 우주 산업은 굵직한 이정표를 세우며 본격적인 성장 궤도에 올라섰다. 누리호 4차 발사 성공, ‘쎄트렉아이’의 초고해상도 위성 발사, ‘이노스페이스’의 첫 상업 발사 도전이 이뤄졌다.
올해 국내 우주 스타트업들은 상업화를 본격 추진하며 확장 국면에 진입한다. 우주발사체 스타트업에 2026년은 다음 발사를 준비하는 해다. 지난해 12월 브라질 알칸타라 우주센터에서 첫 상업 발사에 실패한 이노스페이스는 원인 분석과 개선을 거쳐 재발사에 나선다. 올해 알칸타라 발사 슬롯은 5회 확보했다.
지난해 5월 국내 스타트업 최초로 발사 시험에 성공한 ‘우나스텔라’는 2027년 발사할 ‘우나 익스프레스’ 2호기 개발에 주력한다. 52킬로뉴턴(kN)급 전기 모터펌프 엔진을 고도화해 우주 경계선인 고도 100km 도달이 목표다. 박재홍 우나스텔라 대표는 “국내 우주 산업의 시금석인 발사체 산업이 더욱 성장했으면 좋겠다”고 밝혔다.
2024년 시험발사 연기로 지난해 발사를 못 한 ‘페리지에어로스페이스(페리지)’도 시험발사체 제작을 완료해 발사장 확보 즉시 시험발사를 재추진한다. 우주항공청(우주청)은 곧 나로우주센터 유휴부지를 민간에 개방할 계획이다. 페리지는 방위사업청·국방기술진흥연구소 주관 ‘재사용 발사체용 메탄엔진 개발 사업’에 참여해 35t급 메탄 엔진 개발에 나선다.
국내 위성 개발 기업들도 올해 국내외에서 위성을 잇달아 쏘아 올린다. 가장 큰 이벤트는 3분기 예정된 누리호 5차 발사다. KAIST 인공위성연구소와 쎄트렉아이가 제작한 ‘초소형군집위성’ 5기가 주탑재위성으로, 스타트업 위성 7기와 대학 큐브위성 2기, 국산 부품 검증위성 1기 등 10기가 부탑재위성으로 실린다. 대전시를 비롯해 ‘오앤비스페이스’, ‘쿼터니언’, ‘무인탐사연구소’, ‘코스모웍스’, ‘스페이스린텍’, ‘스페이스앤빈’ 등이 기술 경쟁력을 입증한다.
나라스페이스는 올해 위성 4기를 발사한다. 1분기 초소형 해양관측위성 ‘부산샛’, 2분기 ‘우주 방사선 측정 큐브위성(K-RadCube)’, 3분기 한국항공우주연구원(항우연)과 공동 제작한 ‘국산 소자·부품 우주검증위성(E3T 2호)’, ‘경기샛-2A’ 순이다. 한컴인스페이스(한컴)도 3월 미국 스페이스X로 ‘세종 3호’를, 올해 중 ‘세종 5호’를 발사한다. 세종 3호는 초분광 이미지 센서를 탑재해 산불·대기오염·수질 분석에 활용된다. 누리호 4차로 발사한 ‘세종4호’는 운영이 안정화되면 데이터 서비스를 시작한다.
우주 기술기업 ‘루미르’는 1분기 첫 자체 개발 위성을 발사한다. 스페이스X를 통해 해상도 0.3m급 초소형 합성개구레이더(SAR) 위성 ‘루미르X(LumirX) 1’을 쏘아 올리고 재난·환경·국토 관리 분야 데이터 서비스를 시작한다. 루미르는 “위성 발사와 데이터 서비스가 맞물리는, 설립 이후 가장 중요한 해”라고 밝혔다. 우주 AI 솔루션 기업 ‘텔레픽스’는 하반기 코스닥 상장에 도전한다.
우주 기업들은 기술 축적과 검증에 집중하며 글로벌 경쟁력을 다진다. ‘워커린스페이스’는 궤도상서비싱 로봇위성 시스템 설계를 마치고 로봇위성 몸체와 로봇팔 제어를 위한 핵심 소프트웨어를 구현해 3차원미세중력모사 장치로 검증한다. 태양전지 기업 ‘플렉셀스페이스’는 누리호 5차 발사로 ‘탠덤 태양전지’의 온도·방사선 신뢰성을 검증하고 11월 국제우주정거장(ISS)에 태양전지를 쏘아올려 고효율을 검증한다. 탠덤 태양전지는 오앤비스페이스 위성에 서로 다른 태양전지를 겹쳐 효율을 높인 것이다. 안태훈 플렉셀스페이스 대표는 “올해 실증한 기술을 바탕으로 2027년 하반기 태양전지 양산을 계획하고 있다”고 밝혔다.
우주의약 전문 기업 ‘스페이스린텍’도 11월 4유닛(U)급 2기, 12U급 2기 실험 탑재체를 ISS에 보내고 6개의 줄기세포, 오가노이드 우주의약 실험을 진행하며 AI 기반 우주제약 생산 플랫폼 구축에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.
댓글 0