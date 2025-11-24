본문으로 바로가기
정치
K푸드 전도사 된 김혜경 여사
2025-11-24 03:00
2025년 11월 24일 03시 00분
송은석 기자
[G20 정상회의]
남아프리카공화국을 방문한 김혜경 여사가 22일(현지 시간) 요하네스버그 주남아공 한국문화원에서 열린 한-남아공 음식문화 만남 행사에서 가위를 사용해 김치를 결대로 찢고 있다.
요하네스버그=송은석 기자 silverstone@donga.com
