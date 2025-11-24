중도층 이탈에도 또 장외투쟁… 장동혁 “괴물 李정권 끝내야”

국힘, 내달초까지 전국 규탄대회… 강성 지지층 결집에만 총력전
영남 지역서도 “중도층 떠나고 있어”… 당내 “尹절연 없인 지방선거 필패”
이준석 “쇄신없는 국힘과 연대 안해”
국민의힘이 내년 지방선거를 6개월여 앞두고 중도층 민심 이탈에 대한 당 안팎의 우려가 확산하는 가운데 검찰의 대장동 사건 항소 포기 등을 비판하며 전국 곳곳을 도는 장외투쟁에 시동을 걸었다. 하지만 당내에서는 장외투쟁 등을 통한 강성 지지층 결집에 집중하고 있는 당 지도부의 전략에 대해 의구심이 커지는 분위기다. 당 일각에서는 “지도부가 12·3 비상계엄에 대한 명확한 사과와 윤석열 전 대통령과의 절연을 선언하지 않으면 내년 지방선거는 필패”라는 기류가 감지되고 있다.
● 중도층 이탈에도 장외투쟁 나선 국민의힘
국민의힘 장동혁 대표는 23일 경남 창원시에서 열린 ‘민생회복 법치수호 국민대회’에서 스스로를 ‘레드 스피커(red speaker)’라고 소개하며 “대한민국의 법치는 이미 사망했고, 대한민국은 이제 이재명이 곧 법이다. 이제 이재명을 향해서 국민들이 ‘레드카드’를 들 때가 됐다”고 말했다. 그러면서 “7800억 원 항소 포기는 그저 항소 포기가 아니라 대한민국을 포기한 것이고, 국민을 포기한 것”이라며 “국민의 자유를 억압하는 나라는 그 존재 이유가 없다. 이제 국민의 자유를 잡아먹는 괴물 정권을 끝내야 한다”고 주장했다.
국민의힘은 22일 부산과 울산을 시작으로 다음 달 초까지 경북, 충남, 대구, 대전, 강원, 인천, 경기 등 전국에서 규탄대회를 갖고 항소 포기 사건과 환율 급등 및 부동산대책 혼란 등 이재명 정부의 실정에 대한 여론전을 이어갈 계획이다. 하지만 장 대표의 “우리가 황교안” 발언 등으로 중도층 민심 이탈 조짐이 나타나고 있다. 한국갤럽이 18∼20일 전국 성인 1000명을 조사해 21일 발표한 여론조사(전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트·자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 내년 6·3 지방선거에서 ‘여당 후보가 다수 당선돼야 한다’는 응답은 42%, ‘야당 후보 다수 당선’ 응답은 35%로 각각 조사됐다. 특히 중도층에서는 ‘여당 다수’가 44%였고, ‘야당 다수’는 30%에 그쳤다. 한 달 전 한국갤럽 조사에서는 중도층에서 ‘여당 다수’ 38%, ‘야당 다수’ 36%로 각각 집계됐는데 격차가 확대된 것.
● 당내 “張, 계엄 사과하고 尹 절연 선언해야”
이에 따라 당내에서는 지도부의 ‘선(先)보수 결집-후(後)중도 확장’ 전략을 수정해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 장 대표의 취임 100일이자 12·3 비상계엄 1년인 다음 달 3일 장 대표가 비상계엄 사과와 윤 전 대통령 절연 등에 대한 입장을 밝혀야 한다는 주장도 나온다. 당 지도부가 ‘우향우’ 기조에 변화를 주지 않으면 내년 6월 지방선거에서 선전하기 어렵다는 것.
한 재선 의원은 이날 동아일보와의 통화에서 “천편일률적인 장외투쟁이 중도층 민심에 효과가 있을지 모르겠다”며 “12·3 비상계엄에 대한 사과와 윤 전 대통령과의 절연 등을 장 대표가 선언하지 않는 이상 어떤 메시지를 내도 중도층 민심을 잡기 어려울 것”이라고 지적했다. 이어 “오세훈 서울시장이 버티고 있는 서울도 이대로 가면 더 어려운 분위기에서 지방선거를 치르게 될 것”이라고 덧붙였다. 한 영남 지역 의원도 “최근 여론조사를 통해 중도층이 떠나고 있다는 게 확인되고 있는데 지금 장외투쟁을 해서 얻을 수 있는 게 무엇인지 모르겠다”며 “강성 지지층만 바라보면 내란정당 프레임을 벗어나지 못한다”고 비판했다.
박형준 부산시장은 이날 “국민이 만들어준 정권을 내팽개치고, 우리가 원하지 않는 정권을 만들어놓은 것에 대해 국민의힘이 국민에게 분명하게 정말 잘못된 일이고 미안한 일이라고 말해야 한다”고 주장했다.
개혁신당도 국민의힘과의 연대에 선을 긋고 있다. 개혁신당 이준석 대표는 이날 “국민의힘 내부에서 변화와 쇄신의 목소리가 전혀 나오지 않고 있고 90년대식 선거 방식인 ‘뭉치면 이긴다’ 이런 구호만으로 가려고 하는 것 같다”며 “연대 등을 할 가능성은 없다”고 했다.
