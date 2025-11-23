김혜경 “李, 키세스단이 쉬엄쉬엄하라고 뽑은 것 아니라고 해”

집회 참가자들이 은박담요를 두른 채 윤석열 전 대통령의 파면을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 2025.2.8/뉴스1

이날 김 여사는 호박죽과 오색전, 순두부탕과 생선조림 등 한식과 남아공 대표 가정식 요소를 조화롭게 구성한 코스 요리를 곁들여 다양한 주제로 소통했다.