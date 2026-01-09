‘남편 갈등’ 슈, 중3 아들 졸업식서 뭉클…“말없이 이렇게 컸구나”

그룹 S.E.S. 출신 슈가 아들의 중학교 졸업식에 참석한 근황을 공개했다. 자녀의 성장과 엄마로서의 마음을 담은 짧은 글과 사진이 온라인에서 잔잔한 반응을 얻고 있다.
슈는 8일 자신의 소셜미디어에 “중3 졸업식”이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 슈는 졸업식 현장에서 지인과 나란히 서서 브이 포즈를 취하고 있다. 코트에 안경을 매치한 차분한 차림으로, 학부모로서의 일상을 자연스럽게 드러냈다.
슈는 아들의 사진도 함께 공개하며 “1학년 때는 딱 맞게 입던 바지였는데 어느새 7부 바지가 되어 있었네. 말없이, 그렇게 자라 있었구나”라고 적었다. 이어 “고맙다 정말 잘 커줘서. 너희가 있어서 엄마가 있어. 사랑해”라며 자녀를 향한 애틋한 마음을 전했다.
슈는 농구선수 출신 임효성과 2010년 결혼해 1남 2녀를 두고 있다. 세 자녀의 성장 과정을 꾸준히 전해오며 부모로서의 일상을 공유해왔다.
한편 슈는 최근 공개된 유튜브 영상에서 남편과 집안일 문제로 다툰 뒤 서로 연락이 차단된 상태였다고 털어놓은 바 있다. 솔직한 가정 이야기를 전하며 공감을 얻기도 했다.
