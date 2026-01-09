대통령 주재 ‘2026년 경제성장전략’ 회의 개최…“잠재성장률 반등”

청와대는 9일 이재명 대통령 주재로 ‘2026년 경제성장전략’ 국민보고회를 연다고 밝혔다.
이날 보고회는 ▲잠재성장률 반등 ▲국민균형성장 및 양극화 극복을 주제로 나눠 논의를 진행한다. 이 대통령을 비롯해 국무총리, 재정경제부, 과학기술정보통신부, 교육부, 행정안전부 등 장·차관 23명이 참석한다. 민간에서도 K-식품·뷰티, 지역관광 관련 기업인, 중소·중견기업·소상공인, 청년 고용 관계자, 경제단체장 등 56명도 자리한다.
이번 보고회는 앞서 정부가 지난해 11월 11일 대통령 주재 국무회의에서 논의한 내용을 최종 확정·발표하는 자리다. 이날 발표되는 주요 내용은 ▲거시경제 적극 관리 ▲잠재성장률 반등 ▲국민균형성장 및 양극화 극복 ▲대도약 기반 강화 등 4대 분야, 15대 과제, 50대 세부 추진 과제를 포함한다.
청와대 관계자는 “현재 경제상황에 대한 정부의 인식과 경제성장률 및 소비자물가 상승률 등 경제 전망도 함께 발표될 것”이라고 했다.
