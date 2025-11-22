李 “정말 아름다운 도시” 칭찬에 남아공 대통령 “정말 고맙다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 22일 17시 30분

글자크기 설정

이재명 대통령과 시릴 라마포사 남아공 대통령. KTV
이재명 대통령과 시릴 라마포사 남아공 대통령. KTV
이재명 대통령이 22일(현지 시간) 남아프리카공화국의 요하네스버그에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의장에 도착했다.

이 대통령은 이날 오전 9시 50분경 정상회의장 입구에 도착한 뒤 취재진을 향해 손을 한 번 들어보였다. 이 대통령은 연한 회색 정장 차림으로 붉은색과 흰색, 푸른색 조합의 넥타이를 메고 있었다.

이 대통령은 레드카펫을 걸어간 뒤 포토존 앞에서 시릴 라마포사 남아공 대통령과 악수했다. 이 대통령이 카메라를 비스듬하게 등지고 인사하자 라마포사 대통령은 한 차례 자리를 잡아줬고, 이 대통령은 자세를 바꾸는 도중에도 라마포사 대통령에게 말을 건넸다.

이 대통령은 라마포사 대통령에게 “만나서 반갑다”고 했고, 라마포사 대통령도 “다시 만나서 반갑다”고 화답했다. 이 대통령은 이어 “정말 아름다운 도시(so beautiful city)”라고 웃으며 칭찬했고, 라마포사 대통령은 “정말 고맙다”며 감사를 표했다.

이 대통령은 약 13초간 악수한 뒤 준비된 나스렉 홀으로 들어갔다.

이재명 대통령과 시릴 라마포사 남아공 대통령. KTV
이재명 대통령과 시릴 라마포사 남아공 대통령. KTV
이번 G20 정상회의 공식 세션은 ‘누구도 소외되지 않는 포용적이고 지속 가능한 경제 성장’ ‘회복력 있는 세계’ ‘모두를 위한 공정하고 정의로운 미래’ 등 3개로 구성됐다. 이 대통령은 3개 세션에 모두 참여한다. 이 대통령은 또 정상 모두발언에서 ‘인공지능(AI) 기본사회’ 등에 대한 정책 구상을 제시할 전망이다.

#이재명 대통령#G20 정상회의#라마포사 남아공 대통령
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스