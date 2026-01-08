中의 日수출 통제에… 李 “한국 영향 주시, 끼어들면 양쪽 미움 받아”

[李대통령 방중 마무리]
中日사이 갈등 중재 의사 질문에
“일본과의 관계도 중국만큼 중요
우리가 할수있는 역할 매우 제한”
이재명 대통령이 일본에 대한 중국의 수출통제 조치와 관련해 “지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보인다”며 중일 갈등 중재에 거리를 뒀다. 이달 중순 일본 방문을 앞두고 있는 이 대통령은 “우리는 일본과의 관계도 중국과의 관계만큼 중요하다”고도 했다.
중국 상하이를 방문 중인 이 대통령은 7일 현지 기자간담회에서 ‘중일 갈등을 중재할 의사가 있느냐’는 취재진의 질문에 “어른들이 실제 이유가 있어서 다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움을 받을 수 있다”고 답변했다. 그러면서 “우리의 역할이 필요하고 실효적이며 의미 있을 때 역할을 하겠지만, 지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보인다”며 “나설 때 나서야지 안 나설 때 나서면 별로 도움이 안 될 수도 있다”고 했다.
중국은 전날 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 이유로 희토류를 포함한 이중용도 물자의 일본 수출을 전면 금지했다. 이 대통령은 “지금 문제가 되는 (중국의) 수출통제는 매우 복합적이고 뿌리가 깊다”며 “일단 원만하고 신속하게 해결되길 바란다”고 말했다.
이 대통령은 중국의 수출통제가 한국에 미칠 영향에 대해서는 “단기적으로 보면 우리의 가공 수출에 연관이 있을 수도 있고, 장기적으로 어떤 영향을 미칠지도 속단하기 어렵다”며 “일단 상황을 예의주시하면서 우리가 어떤 상황을 직면하게 될지를 면밀히 점검하는 단계로, 구체적으로 ‘이렇게 하겠다, 저렇게 하겠다’고 말하기는 쉽지 않은 상황”이라고 했다. 외교부 당국자는 이날 중국의 수출통제 조치에 관해 “우리 기업에 미칠 수 있는 직간접적 영향을 면밀히 점검하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 한일관계에 대해선 “우리는 일본과의 관계도 중국과의 관계만큼 중요하다”며 중일 갈등 국면에서 어느 한쪽 편을 들지 않겠다는 뜻을 내비쳤다. 7일 국빈 방중 일정을 마치고 귀국하는 이 대통령은 이달 중순 다카이치 총리의 고향인 나라현을 방문해 한일 정상회담을 할 예정이다.
