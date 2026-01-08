“역사의 올바른 편 발언, 착하게 잘 살자는 의미… 공자님 말씀으로 들어”

이재명 대통령은 7일 한중 정상회담에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 ‘역사의 올바른 편에 서야 한다’는 취지로 발언한 것에 대해 “착하게 잘 살자는 의미로 이해했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 중국 상하이 프레스센터에서 기자단과 오찬 간담회를 갖고 “공자님 말씀으로 들었다”며 “특정한 의미를 부여하고 싶은 의도가 있는지는 모르겠는데, 우리가 역사적으로 바른 편에 서기 위해 노력해야 하는 게 맞는다”고 말했다. 다만 이 대통령은 “(시 주석이) 특정 사안을 염두에 둔 것이라면 특별히 거기에 반응할 필요를 못 느꼈다”고 말했다.
앞서 시 주석은 5일 한중 정상회담에서 이 대통령에게 “역사의 올바른 편에 굳건히 서서 정확한 전략적 선택을 해야 한다”며 “서로의 핵심 이익과 주요 관심사를 배려하며 대화와 협의를 통해 이견을 적절히 해소해 나가야 한다”고 했다. 핵심 이익은 중국이 양보할 수 없다고 여기는 최상위 국가 이익으로 대만 문제 등이 포함된다. 시 주석은 지난해 9월 베이징 톈안먼 광장에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식과 올해 신년사 등에서도 미국을 겨냥해 수차례 ‘역사의 올바른 편’이라는 표현을 사용해왔다. 이를 두고 일각에선 미중, 중일 갈등 기조 속에 중국 편에 설 것을 압박했다는 해석이 나오기도 했다.
이 대통령은 “각 국가의 핵심적 이익이나 중대 관심사에 대해 당연히 존중해야 한다”며 “대한민국 핵심 이익도 당연히 존중받아야 한다. 핵추진 잠수함 문제가 그런 것”이라고 말했다. 중국이 핵심 이익으로 주장하는 ‘하나의 중국’을 존중하지만 중국 역시 한국의 핵심 이익인 핵잠 등에 대해 존중해야 한다는 것. 한중 정상회담에선 핵잠에 대한 논의가 있었으며 이 대통령은 한국의 핵잠 필요성을 설명한 것으로 알려졌다.
이 대통령은 “중국의 시 주석은 중국의 국가적 이익을 위해 최선을 다하고, 대한민국 대통령 이재명은 대한민국의 국익을 위해 최선을 다하는 것 아니겠느냐”며 “그러면서도 서로 필요한 부분에서 타협하고 조정해 나가는 것이 국가 간 관계라고 직접 시 주석에게 말했다”고도 했다.
