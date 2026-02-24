“BTS 무료공연 티켓 재판매 빙자 사기 주의를”

내달 21일 광화문 공연 앞두고
“10만~120만원에 팔것” 글 올라와
경찰 “신분 확인… 재판매 불가능”
다음 달 21일 서울 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 복귀 공연 무료 예매가 시작되자마자 접속 대기 인원만 10만 명을 넘어섰다. 경찰은 ‘대리 티케팅’, 티켓 재판매 등을 빙자한 사기 범죄 주의를 당부했다.
박정보 서울경찰청장은 23일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 간담회에서 “티켓 발매와 관련해 생길 수 있는 범죄를 모니터링하고 있다”며 대리 구매나 재판매와 관련한 게시글 34건에 대해 삭제 및 차단을 요청했다고 밝혔다.
경찰은 23일 오후 8시부터 시작된 온라인 예매와 관련해 ‘티켓을 10만∼120만 원에 재판매하겠다’는 게시글 여러 건을 파악했다고 밝혔다. 실제로 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서는 ‘수고비’를 받고 대리 티케팅을 해 주겠다는 글이 다수 게시됐다. 예매 성공 시 수고비를 지급하는 방식으로, 수고비는 1만 원에서 30만 원 등 다양했다. 또 예매에 성공한 누리꾼들이 10만∼15만 원에 티켓을 양도하겠다는 글도 올라왔다. 이에 따라 이날 예매가 진행된 사이트에는 ‘부정 티켓 구매는 처벌될 수 있다’는 경찰 경고 문구가 팝업창에 뜨기도 했다.
경찰은 대리 구매가 1만 원 안팎의 비교적 낮은 금액을 제시하는 만큼 개인정보를 탈취하고자 하는 목적일 수 있다며 주의를 당부했다. 박 청장은 “주최 측에 따르면 대리 구매가 원천 불가하고 신분 확인을 하기 때문에 재판매도 불가하다”며 “사기 범죄와 관련이 있을 가능성이 높아 주의가 필요하다”고 말했다.
한편 경찰은 공연 당일 광화문 일대에 최대 26만 명이 모일 것으로 예상하고 안전 관리 대책도 마련하고 있다. 경찰은 공연을 관람할 수 있는 광화문광장과 세종대로 일대에 임시 통로 29곳을 설치해 이곳으로만 인파가 유입될 수 있도록 관리할 예정이다.
댓글 0