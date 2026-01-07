1t 트럭, 식당 돌진…60대 운전자 “가속 페달, 브레이크로 착각”

이 사고로 가게 근처에 있던 30대 남성이 허리 등을 다쳐 인근 병원에서 치료를 받았다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 만약 가게 안에 손님이 있었다면 인명 피해가 커질 수 있었던 상황이었다.

채널A

1t 트럭 운전자인 60대 남성은 경찰 조사에서 “가속 페달을 브레이크로 착각해 밟았다”며 페달을 오조작했다고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 운전자의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.