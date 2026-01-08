李 “혐중으로 韓이 더 큰 피해… 中 배척 말아야”

국빈 방중 마무리 기자간담회
“한중관계 감정 좌우되지 않게 관리… 역사 올바른 편 언급, 공자님 말씀”
한한령 관련 “봄도 갑자기 오지 않아”
中日 갈등엔 “끼어들면 양쪽서 미움”
이재명 대통령은 7일 “한중 관계는 정말 서로에게 필요한 관계”라며 “불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요가 없다”고 밝혔다. 이 대통령은 혐중 정서에 대해 “대한민국이 더 큰 피해를 입었다”며 “부정선거를 중국이 어쩌고저쩌고 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 해서 되겠나”라고 했다.
이 대통령은 국빈 방중 마지막 날인 이날 중국 상하이의 한 호텔에서 가진 순방 기자단과의 오찬 간담회에서 “이번 방중은 생각보다 더 많은 진전이 있었던 것 같다”며 “한중 관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고 각자 국익을 중심에 두는 원칙 위에서 관리해 나갈 생각”이라고 말했다. 이 대통령은 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 대화를 소개하며 “정상 간 1년에 한 번은 보면 좋겠다고 얘기했더니 (시 주석이) 좋은 생각이라고 했다”고 전했다.
이 대통령은 시 주석이 “역사의 올바른 편에 서서 전략적 선택을 해야 한다”고 말한 데 대해선 “공자님 말씀으로 들었다. 착하게 살자, 그런 의미로 이해했다”고 말했다. 이어 “각 국가의 핵심적 이익이나 중대 관심사를 당연히 존중해야 한다”며 “대한민국 핵심 이익도 당연히 존중받아야 한다. 핵추진 잠수함 문제가 그런 것”이라고 했다. 시 주석이 미국과 일본을 비판하며 중국 편에 설 것을 요구했다는 해석과 관련해 중국의 핵심 이익을 존중하되 핵추진 잠수함 등 한미 안보협력에 대해선 양보할 수 없다는 뜻을 내비친 것이다.
중국의 대일(對日) 희토류 수출 전면 금지 등 중일 갈등에 대해선 “다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움받는 수가 있다”고 했다. 다만 이 대통령은 “우리 정부는 일본과의 관계도 중국과의 관계만큼 중요하다”고 했다.
이 대통령은 시 주석에게 “북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해줬으면 한다고 말했다”며 “시 주석은 ‘지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다’고 했다”고 전했다.
서해 구조물에 대해선 “(양식장을) 관리하는 시설은 (중국 측이) ‘철수할게’라고 해서 아마 옮기게 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “‘중간을 정확히 그어버리자’고 실무적인 얘기를 하기로 했다”고 덧붙였다. 한한령(限韓令·한류 제한 조치)에 대해선 “질서 있게, 유익하게, 건강하게 이 문제는 잘 해결될 것”이라며 “봄도 갑자기 오지 않는다. 시간이 필요하다”고 말했다. 이 대통령은 3박 4일 방중 일정을 마치고 이날 귀국했다.
