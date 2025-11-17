李 “친기업-반기업 무슨 의미, 뭐든 다할것… R&D-위험투자 후순위 채권 인수 등 지원”

[4대 그룹, 800조 국내 투자]
“학력고사 어려웠다고 등수 바뀌나
관세 올랐지만 전세계 같이 당해
고용 유연-안정성 사회적 대타협을”
이재명 대통령은 16일 재계 총수들을 만나 “우리가 대미 금융 투자를 하지 않을 수 없게 됐는데 정부 측과 잘 협의해서 기회로 잘 활용하면 좋겠다”고 말했다. 한미가 14일 관세·안보 분야 ‘조인트 팩트시트(joint factsheet·공동 설명자료)’를 발표한 뒤 이 대통령과 재계가 처음 마주한 자리에서다. 이 대통령은 규제 완화 약속과 함께 “연구개발(R&D) 또는 위험 영역에 투자해 후순위 채권을 발행하는 것을 우리가 인수한다든지, 손실을 선순위로 감수하는 등 새로운 방식도 얼마든지 도입할 수 있다”며 적극적인 투자를 독려했다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대그룹 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 7명과 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’를 갖고 후속 대책을 논의했다. 대통령실 강유정 대변인은 “기업의 국내 투자 확대, 수출 다변화, 중소기업과의 상생 협력 및 한미 투자 패키지를 활용한 대미 시장 진출과 양국 경제 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다”고 말했다.
이 대통령은 “관세가 올라갔다고 하지만 전 세계가 똑같이 당하는 일이라 객관적 조건은 별로 변한 게 없다”며 “학력고사 어려워졌다고 등수가 바뀌는 것은 아니다”고 했다.
이 대통령은 “친기업, 반기업이 무슨 의미가 있느냐”며 “뭐든지 할 수 있는 것은 다 할 것”이라고 했다. 이어 “모험적인 투자를 강하게 할 수 있게 하겠다”며 위험 부담이 큰 후순위 채권을 정부가 인수하는 방안을 통해 기업들이 적극적으로 투자에 나설 수 있도록 지원하는 방안을 제시했다.
규제 완화도 약속했다. 이 대통령은 “정부는 기업 활동을 하는 데 장애가 최소화되도록 정말 총력을 다할 생각”이라며 “규제 완화, 해제, 철폐 중에서 가능한 것이 어떤 것이 있을지 지적해 주면 신속하게 정리해 나갈 것”이라고 했다. 이 대통령이 “세금 깎아 달라 이런 얘기는 별로 안 좋아하긴 한다. 세금을 깎아가면서 사업을 해야 할 정도면 사실 국제 경쟁력에 문제가 있다”고 말하자 참석자들이 웃음을 터뜨리기도 했다.
이 대통령은 고용 유연성과 안정성을 높이는 사회적 대타협도 강조했다. 그는 “고용 유연성 문제, 고용 불안정성에 대한 노동자의 공포를 해결하려면 사회안전망을 강화해야 하는데 재원 조달하는 문제를 있는 대로 터놓고 사회적인 대대적인 논쟁을 통해서 일정한 합의에 이르러야 하지 않겠느냐”고 말했다. 이어 “기업 측면에서도 임금 착취라는 소리를 들어가면서 노동 비용을 줄여 국제 경쟁력을 가질 수 있겠느냐는 점은 생각해 볼 필요가 있다”고 말했다.
2시간 넘게 진행된 비공개 간담회 때는 수출시장 다변화, 지역 균형 성장에 대한 논의가 오갔다고 한다. 이 대통령은 “미국 외 기타 지역으로 수출 시장을 다변화할 방안이 없느냐”고 물었다고 한다. 재계는 기업이 지역에 진출하기 위해 지역 교육 문제를 함께 해결해야 한다는 의견을 제시했다고 한다.
이날 간담회는 화기애애한 분위기에서 진행됐다고 한다. 이 대통령은 “지금까지 정부와 기업이 이렇게 합이 잘 맞아서 공동 대응을 한 사례가 없었던 것 같다는 이야기를 들었다”며 “전적으로 기업인의 헌신과 노력 덕분”이라고 했다. 서정진 회장은 “대통령의 배짱 뚝심이 대단했다”며 “오늘 아침 미국에 있는 로비스트들이 ‘너네 나라 정부 대단하다’고 그랬다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “그래요?”라며 웃기도 했다.
