내란특검 “추경호 조서 171쪽 분량…추가 소환 계획은 없어”

‘국회 계엄 해제 방해’ 혐의를 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표가 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀(내란 특검)에 출석해 약 23시간 동안 조사를 받고 귀가한 가운데 특검은 조사 결과를 검토한 뒤에 추 전 원내대표에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.
내란 특검 박지영 특별검사보는 이날 브리핑에서 추 전 원내대표가 전날 오전 9시 58분부터 피의자 조사를 시작해 오후 9시 25분 심야 조사를 마친 뒤, 오후 10시 10분부터 이날 오전 8시 45분까지 10시간 넘게 조서 열람을 진행했다고 설명했다.
박 특검보는 “(추 전 원내대표가) 조서 열람을 아주 상세히 하고 본인이 추가적으로 진술하고 싶은 부분은 자필로 상당 부분 기재했다”며 “조서는 171쪽 분량”이라고 했다. 특검은 추 전 원내대표가 자필로 기재한 3장 분량의 진술 내용을 추후 증거로 제출할지 여부 등을 논의할 계획이라고 전했다.
이어 “수사팀에서는 본인들이 준비한 질문 다 소화됐기 때문에 최종적으로 어떤 결론이 날지 모르겠지만 현 단계에는 추가 소환 조사 계획이 없는 것으로 보인다”며 “오늘 조사 내용을 보고 혐의 유무를 판단할 거 같다. 그리고 그게 충분히 입증됐다고 하면 당연히 그때는 형사소송법에 따른 절차를 진행할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
앞서 추 전 원내대표는 30일 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 조사를 받기 위해 서울 서초구 서울고검 청사에 위치한 내란 특검 사무실에 출석했다.
특검은 지난해 12월 4일 계엄 해제 결의안 표결 당시 추 전 원내대표 등 국민의힘 지도부가 의원총회 장소를 여러 차례 변경함으로써 고의로 표결을 방해했는지 여부를 조사 중이다.
계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 국민의힘 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 변경한 바 있다. 추 전 원내대표는 자택에서 국회로 이동 중 윤석열 전 대통령과 최측근인 홍철호 전 정무수석, 한덕수 전 국무총리와도 통화한 것으로 알려졌다.
추 전 원내대표는 본인 포함 국민의힘 의원 모두 계엄을 사전에 몰랐다는 입장이다. 국민의힘의 계엄 해제 표결 방해 의혹에 대해서도 의원총회 장소를 변경한 것이 당시 국회 봉쇄 상황을 고려한 것이었을 뿐 표결 방해 목적은 아니었다는 입장이다.
특검은 또 황교안 전 국무총리의 내란 선전·선동 혐의에 대해 압수수색을 재시도했지만 무산됐다고도 밝혔다. 박 특검보는 “금일 오전 8시경 황교안 전 총리에 대한 압수수색을 재시도했지만 문을 열어주지 않고 집행을 거부해서 8시 40분경에 철수했다. 변호인이 여전히 선임 안 됐고 전화를 걸면 끊어버리는 상황”이라고 설명했다.
그러면서 “오늘이 영장 집행 유효기간 마지막 날이라 오전에 재시도했다. 이번에 발부받은 영장 유효기간은 오늘로 다 했다. 다시 반납하고 다시 청구해서 발부되면 재시도할 것 같다. 아직 영장을 다시 청구한 상황은 아니다”라고 부연했다.
특검은 황 전 총리가 계엄 다음 날 자신의 SNS에 “우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라”는 글을 올려 내란 선전·선동에 가담한 것으로 보고 수사 중이다.
특히 ‘우원식 국회의장을 체포하라’고 한 대목은 계엄 해제를 의결할 수 있는 헌법기관인 국회 기능 정지와 직결될 수 있어 국헌 문란 목적의 내란 선전·선동 혐의에 해당할 수 있다고 보고 있다. 황 전 총리는 지난해 12월 27일 경찰에 고발됐고, 특검은 이를 넘겨받아 수사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
