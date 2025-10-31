동아일보

내란특검 “추경호 조서 171쪽 분량…추가 소환 계획은 없어”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 31일 10시 34분

국회의 계엄해제 의결을 방해한 의혹을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표가 30일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검팀(특별검사 조은석) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.10.30/뉴스1
‘국회 계엄 해제 방해’ 혐의를 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표가 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀(내란 특검)에 출석해 약 23시간 동안 조사를 받고 귀가한 가운데 특검은 조사 결과를 검토한 뒤에 추 전 원내대표에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.

내란 특검 박지영 특별검사보는 이날 브리핑에서 추 전 원내대표가 전날 오전 9시 58분부터 피의자 조사를 시작해 오후 9시 25분 심야 조사를 마친 뒤, 오후 10시 10분부터 이날 오전 8시 45분까지 10시간 넘게 조서 열람을 진행했다고 설명했다.

박 특검보는 “(추 전 원내대표가) 조서 열람을 아주 상세히 하고 본인이 추가적으로 진술하고 싶은 부분은 자필로 상당 부분 기재했다”며 “조서는 171쪽 분량”이라고 했다. 특검은 추 전 원내대표가 자필로 기재한 3장 분량의 진술 내용을 추후 증거로 제출할지 여부 등을 논의할 계획이라고 전했다.

이어 “수사팀에서는 본인들이 준비한 질문 다 소화됐기 때문에 최종적으로 어떤 결론이 날지 모르겠지만 현 단계에는 추가 소환 조사 계획이 없는 것으로 보인다”며 “오늘 조사 내용을 보고 혐의 유무를 판단할 거 같다. 그리고 그게 충분히 입증됐다고 하면 당연히 그때는 형사소송법에 따른 절차를 진행할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

장동혁(왼쪽부터) 국민의힘 대표, 송언석 원내대표, 박준태 당대표 비서실장이 31일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실 앞에서 추경호 전 원내대표를 기다리고 있다. 2025.10.31. 뉴시스
앞서 추 전 원내대표는 30일 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 조사를 받기 위해 서울 서초구 서울고검 청사에 위치한 내란 특검 사무실에 출석했다.

특검은 지난해 12월 4일 계엄 해제 결의안 표결 당시 추 전 원내대표 등 국민의힘 지도부가 의원총회 장소를 여러 차례 변경함으로써 고의로 표결을 방해했는지 여부를 조사 중이다.

계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 국민의힘 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 변경한 바 있다. 추 전 원내대표는 자택에서 국회로 이동 중 윤석열 전 대통령과 최측근인 홍철호 전 정무수석, 한덕수 전 국무총리와도 통화한 것으로 알려졌다.

추 전 원내대표는 본인 포함 국민의힘 의원 모두 계엄을 사전에 몰랐다는 입장이다. 국민의힘의 계엄 해제 표결 방해 의혹에 대해서도 의원총회 장소를 변경한 것이 당시 국회 봉쇄 상황을 고려한 것이었을 뿐 표결 방해 목적은 아니었다는 입장이다.

특검은 또 황교안 전 국무총리의 내란 선전·선동 혐의에 대해 압수수색을 재시도했지만 무산됐다고도 밝혔다. 박 특검보는 “금일 오전 8시경 황교안 전 총리에 대한 압수수색을 재시도했지만 문을 열어주지 않고 집행을 거부해서 8시 40분경에 철수했다. 변호인이 여전히 선임 안 됐고 전화를 걸면 끊어버리는 상황”이라고 설명했다.

그러면서 “오늘이 영장 집행 유효기간 마지막 날이라 오전에 재시도했다. 이번에 발부받은 영장 유효기간은 오늘로 다 했다. 다시 반납하고 다시 청구해서 발부되면 재시도할 것 같다. 아직 영장을 다시 청구한 상황은 아니다”라고 부연했다.

특검은 황 전 총리가 계엄 다음 날 자신의 SNS에 “우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라”는 글을 올려 내란 선전·선동에 가담한 것으로 보고 수사 중이다.

특히 ‘우원식 국회의장을 체포하라’고 한 대목은 계엄 해제를 의결할 수 있는 헌법기관인 국회 기능 정지와 직결될 수 있어 국헌 문란 목적의 내란 선전·선동 혐의에 해당할 수 있다고 보고 있다. 황 전 총리는 지난해 12월 27일 경찰에 고발됐고, 특검은 이를 넘겨받아 수사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
