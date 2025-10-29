韓美정상 오찬은 ‘미국산 갈비찜’…만찬주는 트럼프 아들이 만든 와인

대통령실에 따르면 오찬에서 전채 요리가 먼저 제공됐다. 신안 새우, 고흥 관자, 완도 전복 등 우리 해산물에 트럼프 대통령의 고향인 뉴욕의 성공 스토리를 상징하는 사우전드아일랜드 드레싱이 어우러진 요리다.

이날 저녁으로 예정된 이 대통령 주최 특별 만찬에는 최고급 양식 만찬이 코스로 제공될 예정이다. 영월 오골계, 트러플을 곁들인 만두, 경주 천년 한우 등심, 구룡포 광어, 지리산 청정 지역에서 양식된 캐비아를 곁들인 메뉴다. 이를 통해 트럼프 대통령을 비롯한 각국 정상을 극진히 예우할 것이란 게 대통령실의 설명이다.