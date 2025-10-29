韓美정상 오찬은 ‘미국산 갈비찜’…만찬주는 트럼프 아들이 만든 와인

29일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담 오찬에 미국산 갈비를 사용한 갈비찜이 나왔다. 이날 저녁 만찬에선 트럼프 대통령의 아들인 에릭 트럼프가 운영하는 와이너리의 술 ‘트럼프 샤르도네’, ‘트럼프 카베르네 소비뇽’이 만찬주로 제공될 예정이다.
대통령실은 이날 경북 경주에서 진행된 한미 정상회담 오찬에서 트럼프 대통령을 각별히 예우하기 위해 특별 메뉴를 제공했다고 밝혔다. 특별 메뉴는 트럼프 대통령의 기호에 맞춰 전국 각지의 특산물을 식재료로 사용한 퓨전 한식이다.
대통령실에 따르면 오찬에서 전채 요리가 먼저 제공됐다. 신안 새우, 고흥 관자, 완도 전복 등 우리 해산물에 트럼프 대통령의 고향인 뉴욕의 성공 스토리를 상징하는 사우전드아일랜드 드레싱이 어우러진 요리다.
메인 식사는 경주 햅쌀로 지은 밥과 함께 공주 밤, 평창 무와 당근, 천안 버섯, 미국산 갈비를 사용한 갈비찜이 제공됐다. 한국과 미국의 풍미를 조화시켰다는 게 대통령실의 설명이다.
디저트는 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 열어갈 한미동맹의 황금빛 전성기를 기원하기 위해 금으로 장식한 브라우니와 감귤이 제공됐다. 디저트 접시에는 ‘PEACE!’(평화!)라는 문구를 넣어 ‘피스메이커’와 ‘페이스메이커’를 약속했던 두 정상의 첫 번째 만남을 상기시키는 의미를 담았다고 대통령실은 밝혔다.
이날 저녁으로 예정된 이 대통령 주최 특별 만찬에는 최고급 양식 만찬이 코스로 제공될 예정이다. 영월 오골계, 트러플을 곁들인 만두, 경주 천년 한우 등심, 구룡포 광어, 지리산 청정 지역에서 양식된 캐비아를 곁들인 메뉴다. 이를 통해 트럼프 대통령을 비롯한 각국 정상을 극진히 예우할 것이란 게 대통령실의 설명이다.
한편 이 대통령은 이날 트럼프 대통령을 위해 특별 제작된 황금빛 훈민정음 문양 넥타이를 착용했다. 황금색을 좋아하는 트럼프 대통령의 취향을 반영한 넥타이에는 한미동맹으로 열어갈 황금빛 미래와 함께 K-컬처를 통해 글로벌 문화 강국으로 도약한 대한민국의 위상을 담았다고 대통령실은 밝혔다.
