통일교, 尹지원 대가로 ‘美日대사-靑보좌진-금배지’ 노렸다

통일교가 2022년 대선을 앞두고 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보를 지원하고 미국·일본 대사 자리와 국회의원 공천권을 얻어내고 청와대(대통령실) 진입에 이어 2027년 대선까지 도전한다는 계획을 세운 것으로 드러났다.
19일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 진행된 통일교 한학자 총재, 정원주 전 총재 비서실장, 윤영호 전 세계본부장 등 재판에서 특검은 통일교 고위 간부들의 회의록을 공개했다.
대선을 5개월 앞둔 2021년 10월 14일 윤 전 본부장 등 20여 명이 참석한 통일교 대륙회의 회의록에는 한 간부가 “우리 목표는 청와대에 보좌진으로 들어가는 것이다. 두번째는 여당이든 야당이든 (통일교에게) 국회의원 공천권을 줘야 한다”며 “내년 1, 2월 중 (대선에서 지지할 후보를) 선택해야 한다”고 말했다. 다른 간부도 “국회의원 공천과 청와대 진출이 절대 쉽지 않지만 여기까지 가야 안착할 수 있다”며 “2027년까지 이렇게 가면 대권 도전도 가능하지 않겠는가”라고 했다.
국민의힘 권성동 의원과 윤 전 본부장을 만날 수 있게 주선한 것으로 알려진 통일교 원로인 윤정로 세계일보 부회장은 증인으로 출석해 “윤 전 대통령 당선 이후 미국·일본 영사나 대사, 각종 선거의 공천권 요구하려는 목표였느냐”는 특검 질문에 “그렇게 보시면 된다”고 했다. 다만 실제로 로비가 이뤄졌느냐는 질문엔 “권 의원을 통일교 행사에 참석시키려고 했던 것 뿐”이라며 “제 꿈을 이야기한 것”이라고 주장했다.
특검은 윤 부회장과 윤 전 본부장이 주고받은 카카오톡 메시지도 공개했다. 윤 부회장은 2021년 12월 8일 “윤(석열)이 당선되는 데 적극적으로 돕겠다고 하면 된다. 미국 일본의 기반을 알려주면 영사나 대사도 가능하고 도움에 비례해 (국회의원) 공천 요구도 가능하다”는 내용의 메시지를 보냈다.
윤 부회장은 윤 전 본부장에게 “권(성동)이 먼저 조건을 수용하면 표수, 조직, 재정 지원한다. 우리 정책 추진을 위해 정권의 스태프로 우리 사람으로 넣는 것”이라며 “푸른집(청와대) 보좌진과 당에 포션(할당)”이라고 메시지를 보내기도 했다.
특검은 통일교가 2023년 3월 국민의힘 당대표를 뽑는 전당대회를 앞두고 교인을 당원으로 집단 가입시키려고 한 증거 자료로 교인 1만1010명이 당원으로 가입한다는 내용이 담긴 ‘프로젝트 진행 상황’ 문건을 공개했다. 국민의힘 로고가 찍혀있는 문건엔 전국 권역별로 당원을 가입시킨다는 내용과 함께 지역별로 가입한 당원 숫자가 적혀있었다.
