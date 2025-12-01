황재균 “KT서 좋은 제안했지만 고심 끝 은퇴”

  동아일보

구단과 FA계약 않고 떠나기로
“팬 응원 있어 20년간 프로생활”

프로야구 자유계약선수(FA) 시장에 나왔던 내야수 황재균(38·사진)이 그라운드를 떠난다.

황재균은 19일 원소속팀 KT를 통해 “구단에서 좋은 제안을 했지만 고심 끝에 은퇴를 결정했다. 언제나 열정적으로 응원해주신 팬들 덕분에 20년간 프로 선수로 뛸 수 있었다”고 작별 인사를 했다.

2006년 현대에 입단한 황재균은 우리, 히어로즈(이상 현 키움)와 롯데를 거쳐 2017시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코에 진출했다. 1년간의 짧은 미국 생활을 마친 뒤 FA 자격으로 2018년 KT에 합류했다.

황재균은 KT 유니폼을 입고 2020시즌에 프로 데뷔 후 첫 3루수 부문 골든글러브를 수상했다. 2021시즌에는 주장을 맡아 팀의 창단 후 첫 정규시즌-한국시리즈 통합 우승을 이끌었다. 국제 무대에서는 2014년 인천 아시안게임, 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 국가대표로 출전해 모두 금메달 획득에 기여했다. 한국 프로야구 통산 성적은 2200경기 출전에 타율 0.285(7937타수 2266안타), 227홈런, 1121타점, 1172득점, 235도루다. KT는 내년 초에 황재균의 은퇴식을 열 예정이다.

황재균이 은퇴하면서 현대에 몸담았던 야수는 한 명도 남지 않게 됐다. 2025시즌이 끝난 후 오재일(39·전 KT)이 은퇴했고, 투수 임창민(40·전 삼성)과 내야수 정훈(38·롯데)이 차례로 유니폼을 벗었다. 투수 장시환(38)도 시즌이 끝난 뒤 한화에서 방출되며 사실상 은퇴 절차를 밟고 있다. 장시환까지 은퇴를 결정하면 현대 출신 선수는 한 명도 남지 않게 된다.

조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
