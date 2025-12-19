조국 “나경원 ‘천정궁 갔지?’ 한동훈 ‘당게 네 가족 맞지?’…답하라”

조국혁신당 조국 대표가 국민의힘 나경원 의원과 한동훈 전 대표를 향해 각종 의혹에 대한 진실을 밝히라고 촉구했다.
19일 조 대표는 페이스북을 통해 “나경원은 윤석열의 ‘여동생’이었고, 한동훈은 윤석열의 ‘꼬붕’이었다”며 “두 사람 다 검찰의 소극적 태도 덕분에 자기 자식 수사와 기소를 피했다”고 주장했다. 이어 “친윤(친윤석열)이었던 두 사람은 국민의힘 대선 경선과 12·3 내란을 계기로 갈라섰다”고 밝혔다.
조 대표는 “두 사람은 법정에 선 피고인이 아닌 대중 정치인인데, 국민과 언론이 매우 궁금해 하는 매우 간단한 것에 답하지 않거나 행하지 않는다”며 “활동하고 있는 현역 정치인에게는 진술거부권이 없다”고 강조했다.
그러면서 “두 사람 다 윤석열 검찰총장·대통령을 찬양했던 것을 사과하지 않는다”라고 말했다.
조 대표는 나 의원의 통일교 연루 의혹을 언급하며 “나경원은 ‘통일교 천정궁 갔느냐’는 질문에 ‘간 적 없다’고 말하지 않고 ‘더 말씀 안드린다 했죠’라고 답했다”고 지적했다.
이어 한 전 대표의 가족이 연루돼 있다는 의혹이 불거진 이른바 ‘당원게시판’ 논란에 대해선 “한동훈은 당원게시판에 익명으로 쓴 윤석열-김건희 비방 글의 주체가 누구인지를 두고 격렬한 논란이 됨에도 ‘내 가족이 아니다’라고 답하지 못한다”고 했다.
그러면서 “심하게 캥기는 게 있음을 아는 것”이라며 “이러면서 이재명 대통령과 정부 비방하는데는 거품을 푼다”고 했다.
아울러 “나경원에게 계속 물어야 한다. ‘천정궁 갔지’”라며 “한동훈에게 계속 물어야 한다. ‘네 가족 맞지?’”라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0