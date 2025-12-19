조국 “나경원 ‘천정궁 갔지?’ 한동훈 ‘당게 네 가족 맞지?’…답하라”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 19일 10시 22분

조국 조국혁신당 대표. 뉴스1
조국혁신당 조국 대표가 국민의힘 나경원 의원과 한동훈 전 대표를 향해 각종 의혹에 대한 진실을 밝히라고 촉구했다.

19일 조 대표는 페이스북을 통해 “나경원은 윤석열의 ‘여동생’이었고, 한동훈은 윤석열의 ‘꼬붕’이었다”며 “두 사람 다 검찰의 소극적 태도 덕분에 자기 자식 수사와 기소를 피했다”고 주장했다. 이어 “친윤(친윤석열)이었던 두 사람은 국민의힘 대선 경선과 12·3 내란을 계기로 갈라섰다”고 밝혔다.

조 대표는 “두 사람은 법정에 선 피고인이 아닌 대중 정치인인데, 국민과 언론이 매우 궁금해 하는 매우 간단한 것에 답하지 않거나 행하지 않는다”며 “활동하고 있는 현역 정치인에게는 진술거부권이 없다”고 강조했다.

그러면서 “두 사람 다 윤석열 검찰총장·대통령을 찬양했던 것을 사과하지 않는다”라고 말했다.

조 대표는 나 의원의 통일교 연루 의혹을 언급하며 “나경원은 ‘통일교 천정궁 갔느냐’는 질문에 ‘간 적 없다’고 말하지 않고 ‘더 말씀 안드린다 했죠’라고 답했다”고 지적했다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회 경내에서 열린 12.3 비상계엄 1주년 기자회견에서 발언을 마치고 이동하고 있다. 2025.12.03. 뉴시스
이어 한 전 대표의 가족이 연루돼 있다는 의혹이 불거진 이른바 ‘당원게시판’ 논란에 대해선 “한동훈은 당원게시판에 익명으로 쓴 윤석열-김건희 비방 글의 주체가 누구인지를 두고 격렬한 논란이 됨에도 ‘내 가족이 아니다’라고 답하지 못한다”고 했다.

그러면서 “심하게 캥기는 게 있음을 아는 것”이라며 “이러면서 이재명 대통령과 정부 비방하는데는 거품을 푼다”고 했다.

나경원 국민의힘 의원이 지난 9일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제16차 본회의에서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 무제한 토론(필리버스터)을 하고 있다. 뉴스1
아울러 “나경원에게 계속 물어야 한다. ‘천정궁 갔지’”라며 “한동훈에게 계속 물어야 한다. ‘네 가족 맞지?’”라고 덧붙였다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
