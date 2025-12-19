민주 ‘충청특위’ 출범…“내년 지선 충남·대전특별시장 선출 목표”

황명선 더불어민주당 대전충남특별시 추진단 상임위원장이 19일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 대전충남특별시 추진 관련 기자회견을 마치고 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2025.12.19. 뉴시스

민주당은 이를 위해 대전·충남 통합 및 충청지역발전특별위원회(충청특위)를 구성했다. 상임위원장은 황명선 최고위원이, 공동위원장은 박범계·박정현·이정문 의원이 맡기로 했다.