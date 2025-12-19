‘나래바’ 다녀온 이서진, 박나래에 “너 고소당한다”…과거발언 재조명

방송인 박나래가 전 매니저들에 대한 갑질과 불법 의료 행위 등 의혹에 휩싸인 가운데, ‘나래바’에 방문했던 배우 이서진의 후일담이 재조명되고 있다.
이서진은 지난 2018년 10월 KBS 2TV 예능 ‘해피투게더4’에 출연해 나래바를 찾았던 일화를 전하며 자신을 둘러싼 각종 소문에 대해 직접 해명했다.
박나래는 방송을 통해 “나래바에서 떡실신 돼서 실려나갔던 이서진 씨. 나래바 이전했는데 또 와주실거죠?”라는 메시지를 전했다. 이를 들은 조세호는 “들리는 소문에 의하면 이서진이 먼저 자청해서 가고싶다고 했다더라”고 물었다.
이에 이서진은 “그런 게 부풀려진 거다. 나래랑 세정이랑 함께 프로그램을 하면서 나래를 알게 됐다. 근데 나래가 너무 감사하다고 저보고 한번 초대하고 싶다고 해서 ‘그래 한번 갈게’라고 한거다”고 설명했다.
유재석은 “들리는 얘기로는 안주가 왜 이렇게 안 오냐고 보채다가 야관문주 마시고 실려 나갔다더라”고 소문을 전했다. 이서진은 “떡실신 돼서 간건 아니다”고 정정했다.
이어 “취한 건 사실이지만 일찍 나왔다. 그렇게 오래 있을 분위기는 아니더라. 내 발로 나갔고, 다음 날 촬영이라 11시쯤 나왔다. 실려 나왔다 그러고 소리를 질렀다는 둥 말도 안 되는 얘기가 자꾸 덧붙여지더라“고 털어놨다.
이서진은 해당 일화가 부풀려지며 반복적으로 언급되자 박나래에게 직접 메시지를 보냈다고 한다. 그는 “‘너 자꾸 이러다가는 고소당한다. 우리 회사에서 너 고소한대’라고 보냈다”며 “그 후로 ‘오빠 너무 죄송해요’ 하더니 그 다음부터 연락이 없다. 저도 얘기 들어보니까 나래가 그때 너무 겁먹어서 저한테 무서워서 연락을 못한다고 하더라”고 말했다.
전현무는 “이서진이 농담을 너무 진지하게 하니까 진짜 내용증명 날아오는 줄 알았던 것”이라고 농담했고, 조세호는 “나래바가 이전을 했지 않냐. 다시 방문할 의향이 있냐”고 물었다.
이에 이서진은 “초대를 하면 갈 의향이 있지만, 방송에서 자꾸 살을 덧붙이면 진짜로 내용증명이 날아갈 수 있다. 회사 입장에서는 너무 내용이 덧붙여지니까”라고 답했다.
당시 방송에서는 ‘나래바’의 유쾌한 에피소드로 소개됐지만, 최근 박나래가 전 매니저들에게 술자리 강요와 안주 심부름, 파티 뒷정리 등을 시켰다는 갑질 의혹에 휩싸이면서 다시 주목받고 있다.
전 매니저들은 피해를 주장하며 서울서부지방법원에 1억 원 상당의 부동산 가압류를 신청하고, 서울강남경찰서에 박나래를 횡령 혐의로 고발했다. 이에 박나래는 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소하며 강경 대응에 나섰다.
현재 박나래는 의혹과 관련해 “법적 절차를 통해 사실관계를 정리하겠다”고 밝히며 추가 발언을 자제하겠다는 입장을 전했고, 출연 중이던 프로그램에서 하차한 상태다.
