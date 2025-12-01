IS 사상 모태 ‘무슬림형제단’… “제재 필요” VS “갈등 증폭”[글로벌 포커스]

美, ‘무슬림형제단’ 테러단체 지정 추진
‘反제국주의’ 1928년 이집트서 창설… 이슬람 신정일치국 목표로 세력 넓혀
무장단체 IS-하마스-보코하람 모태… 美, 안보 우려에 테러단체 지정 추진
사우디-UAE 등 왕정국은 반기지만… 지원국 튀르키예-카타르는 ‘못마땅’
어떻게 결론나도 중동 갈등은 고조
《#1. 이슬람국가(IS): 14일(현지 시간) 호주 시드니 본다이비치의 유대교 명절 ‘하누카’ 행사장. 무차별 총기 난사로 15명을 죽인 인도계 부자(父子)의 차 안에서는 이슬람 수니파 극단주의 무장단체 ‘이슬람국가(IS)’ 깃발이 발견됐다.
#2. 하마스: 2007년부터 팔레스타인 가자지구를 통치하고 있는 수니파 무장단체. 2023년 10월 이스라엘 남부를 선제공격해 1200명의 민간인을 살해했다. 보복에 나선 이스라엘은 가자지구에서 대규모 군사작전을 펼쳤고 현재까지 6만 명 이상이 사망했다.
#3. 보코하람: 서아프리카 나이지리아를 기반으로 아프리카에서 활동 중인 또 다른 수니파 극단주의 무장단체. 서구식 교육 등에 반대하며 학생 납치, 민간인 살해 등을 자행하고 있다. 이들은 지난달 21일에 나이지리아 북중부 니제르주의 한 기숙학교에서 학생 303명과 교사 12명을 납치했다.》
최근 국제 뉴스를 장식한 IS, 하마스, 보코하람에는 공통점이 있다. 이들의 뿌리가 모두 약 100년 전 이집트에서 탄생한 한 수니파 근본주의 단체 ‘무슬림형제단(Muslim Brotherhood)’이라는 사실이다. 지난달 24일 도널드 트럼프 2기 미국 행정부가 “미국의 이익과 미국 시민을 해치는 폭력에 관여하고 있다”며 무슬림형제단 주요 지부를 테러단체로 지정하는 것을 검토하겠다고 밝힌 것도 최근 국제사회에서 큰 주목을 받았다.
1928년 창립된 무슬림형제단은 민중의 힘으로 이슬람 율법 ‘샤리아’에 기반한 신정일치 국가를 건설하는 게 목표다. 이를 추종하는 세계 곳곳의 이슬람 조직 또한 비슷한 목표를 내세운다. 다만 IS, 하마스, 보코하람 등의 사례에서 보듯 이들의 영향을 받은 상당수 조직은 극단주의 테러를 자행하고 인권 등 인류의 기본 가치를 지키지 않아 거센 비판을 받고 있다.
이슬람권 내부에서도 이들을 바라보는 시선이 엇갈린다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 요르단 등 왕정국, 군부의 장기 집권이 이어지고 있는 이집트의 지도자들은 ‘민중 통치’를 강조하는 무슬림형제단과 강한 적대 관계를 형성하고 있다. 일본, 독일, 러시아 등도 무슬림형제단을 테러단체로 지정해 경계하고 있다. 반면 친(親)미 성향이 강한 카타르와 세속주의 이슬람 국가인 튀르키예는 무슬림형제단에 상대적으로 호의적이다.
이들이 어떤 조직인지, 중동과 국제 정세에 어떤 영향을 미치고 있는지 짚어 본다. ● 제국주의 반발로 창시
무슬림형제단의 창시자는 이집트의 교육가 하산 알 반나(1906∼1949)다. 그는 대학 졸업 후 1927년 수에즈 운하 인근 이스마일리아에 교사로 발령받았다. 영국이 운하 수입을 독점하는 와중에 중노동에 시달리며 학대받는 이집트인의 모습에 충격을 받았다. 반(反)외세, 반제국주의의 도구로 이슬람 풀뿌리 운동을 시작했다.
반나는 뛰어난 연설 실력으로 빠르게 세를 불렸다. 현재의 과격한 면모와 달리 당시에는 이슬람을 기반으로 한 순수한 사회 운동의 성격이 강했다. 이로 인해 당시 이집트를 통치하던 파루크 왕가 또한 이들을 특별히 견제하지 않았다.
무슬림형제단의 현재 형태를 만든 사람으로 사이드 꾸틉(1906∼1966)이 꼽힌다. 이집트 명문 카이로대를 졸업한 엘리트 공무원인 그는 1948∼1950년 정부 장학금으로 미국 유학을 떠났다. 수도 워싱턴, 서부 콜로라도주 등에서 거주하며 인종차별이 만연했던 당시 미국에서 각종 푸대접을 받은 것으로 알려졌다. 이로 인해 강력한 반서방, 반세속주의, 반이스라엘 성향을 가지게 됐다.
귀국한 그는 자신이 미국 체류 중 느낀 감정을 여러 저서와 연설을 통해 설파했다. 특히 서구의 황금 만능주의, 성적 방종 등을 강하게 비판하며 명망 있는 이슬람 사상가로 부상했다.
1952년 쿠데타로 이집트 왕정이 붕괴되자, 군인 출신의 초대 대통령 가말 나세르는 세속주의를 통한 근대화를 추구했다. 이슬람 근본주의를 외치는 꾸틉과 불화할 수밖에 없었다. 1954년 무슬림형제단 단원 한 명이 나세르 암살을 시도하다 실패하자 정권의 탄압이 본격화했다. 꾸틉 또한 국가 전복 기도 및 내란 음모 혐의로 체포됐다.
15년형을 선고받은 꾸틉은 1964년 건강 악화로 잠시 석방됐다. 그는 감옥에서 사상을 집대성한 ‘진리를 향한 이정표’란 책을 출간했다. 이 책이 엄청난 영향력을 발휘하자 나세르 정권은 그를 별다른 이유 없이 다시 체포했다. 결국 1966년 정부 전복 혐의로 그를 교수형에 처했다. 이 억울한 죽음으로 꾸틉은 사실상 ‘성인(聖人)’으로 여겨지기 시작했고 그의 사상 또한 이슬람권 전역으로 퍼졌다.
현재 무슬림형제단은 세계 70여 개국에 지부 및 연계 조직을 두고 있다. 이집트, 시리아, 리비아, 튀니지, 요르단, 가자지구는 물론이고 미국, 영국, 프랑스 등 서구 주요국에도 지부가 있다. 전체 조직원은 최소 수십만 명에서 최대 100만 명 이상으로 추산된다.
무슬림형제단의 각국 지부는 크게 세 가지 형태로 나뉜다. △하마스처럼 독자적인 무력을 보유한 무장 그룹 △요르단 등에서 학교, 병원, 자선단체를 운영하며 풀뿌리 지지 기반을 다지는 사회·교육 그룹 △튀르키예에서 집권 정의개발당(AKP)을 지지하는 등 현실 정치에 참여하는 그룹 등이다.
각국 지부는 평상시에 자율적으로 활동하지만 이슬람 율법 해석, 국제 연대 사안에서는 중앙 지도부의 지침을 따른다. 현재 공식 최고지도자는 무함마드 바디(82). 다만 그는 2013년 8월 이집트 정부에 체포됐으며 종신형을 선고받고 현재까지 수감 중이다. 이에 영국 런던에서 활동 중인 살라 압둘하끄(80)가 최고지도자 대행으로서 이끌고 있다. 압둘하끄는 올 6월 시아파 종주국인 이란의 최고지도자 알리 하메네이에게 서한을 보내 종파 간 협력을 촉구하는 등 외연 확대에 힘을 기울이고 있다. ● 테러단체 지정 추진하는 트럼프 2기 행정부
트럼프 2기 행정부는 이집트, 레바논, 요르단의 무슬림형제단 지부를 외국 테러단체(FTO) 및 특별지정 국제 테러리스트(SDGT)로 지정하는 방안을 검토하고 있다. 요르단 지부는 미국이 1997년부터 FTO로 지정한 하마스를 도와 미국의 국익과 안보를 위협하는 테러 활동을 벌였고, 레바논 지부는 친이란 시아파 무장단체 헤즈볼라와 협력해 이스라엘에 로켓을 발사했다는 이유에서다. 이집트 지부 또한 하마스와 이스라엘의 전쟁 발발 후 미국 및 미국의 동맹국에 대한 공격을 촉구했다고 보고 있다. 하마스는 1988년 창립 헌장에서부터 자신들을 팔레스타인 무슬림형제단의 한 분파로 규정하고 있다.
테러단체로 지정되면 고위 간부들의 미국 입국이 금지되며 이들의 미국 내 자산이 동결된다. 또한 이들을 지원하는 행위도 형사 처벌의 대상이 된다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때부터 무슬림형제단을 테러단체로 지정하려 했다. 군인 출신으로 2014년부터 장기 집권 중인 압둘팟타흐 시시 이집트 대통령은 2017년 4월 워싱턴 백악관을 방문했을 때 “무슬림형제단을 테러단체로 지정해 달라”고 미국 측에 요구한 것으로 알려졌다. 다만 당시 렉스 틸러슨 미국 국무장관, 제임스 매티스 국방장관 등이 반대해 실현되지는 못했다. 트럼프 1기 내각에서 ‘어른들의 축’으로 불렸던 두 장관은 무슬림형제단을 테러단체로 지정하면 중동 내 반미 감정이 증폭되고 온건 이슬람 조직의 급진화까지 부추길지 모른다는 우려를 제기했다.
하지만 하마스와 이스라엘의 전쟁이 발발하고 트럼프 대통령이 집권 2기에 충성파로만 요직을 채우면서 상황이 달라졌다. 특히 최근 무슬림형제단과 하마스의 연계 상황이 구체적으로 드러나면서 제재에 대한 법적 명분이 강화됐다는 평가다.
미국 극우 활동가 로라 루머 등 트럼프 대통령의 강경 지지층 일부는 대통령이 최근 워싱턴 백악관에 인도계 무슬림 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인을 초청한 것에 강한 불만을 표했다. 맘다니 당선인이 수차례 친팔레스타인 행보를 보였고 민주 사회주의자를 자처한다는 이유에서다. 강경 지지층의 불만을 달래기 위해서라도 트럼프 대통령이 무슬림형제단을 제재할 가능성이 높다는 관측이 나온다. ● 이집트·사우디·UAE도 테러단체 지정 원해
사우디, UAE, 카타르, 이집트 등 친서방 성향의 왕정 혹은 군부독재 국가 또한 무슬림형제단의 테러단체 지정을 강하게 원하고 있다. 트럼프 2기 행정부 또한 이들 나라와의 안보, 경제 협력이 불가피한 만큼 어떤 식으로든 요구를 들어주려 할 가능성이 높다.
이들 나라의 통치 세력은 무슬림형제단이 언제든 체제 전복과 지도자 암살을 시도할 것으로 보고 있다. 이집트에서 특히 이런 우려가 강하다.
나세르 정권은 꾸틉을 처형하고 수많은 단원을 투옥시키며 탄압했다. 이에 대한 무슬림형제단의 불만이 고조된 상황에서 안와르 사다트 전 대통령은 1978년 ‘캠프데이비드 협정’을 통해 이스라엘과 수교했다. 무슬림형제단의 사상을 추종하던 육군 중위 칼리드 이슬람불리와 부하들은 수교에 반발해 1981년 사다트 전 대통령을 폭탄 테러로 암살했다. 사다트의 후임자 호스니 무바라크 전 대통령은 이슬람불리를 총살형에 처하고 무슬림형제단의 활동 또한 탄압했다.
2011년 ‘아랍의 봄’ 민주화 운동 여파로 무바라크 전 대통령이 축출됐다. 2012년 6월 무슬림형제단 대표 출신의 무함마드 무르시 전 대통령(2012년 6월∼2013년 7월 집권)이 첫 민선 대통령으로 집권했다. 하지만 그는 급진적인 샤리아 정책 강행으로 세속주의 세력의 반발에 직면했다. 결국 쿠데타로 실각했다.
이후 권력을 잡은 군인 출신의 시시 대통령은 무슬림형제단을 테러 조직으로 지정하고 강하게 옥죄고 있다. 시시 정권은 약 6만 명의 단원을 정치범으로 체포했다. 사실상의 종신 집권을 노리는 시시 대통령은 미국 측에 무슬림형제단을 반드시 테러단체로 지정해 달라고 요구하고 있다.
사우디 실권자 무함마드 빈살만 왕세자와 무슬림형제단의 사이도 좋지 않다. 사우디에서는 보수적 이슬람 교리와 무슬림형제단의 풀뿌리 정치 활동 방식이 결합한 ‘사흐와(각성)’ 운동이 1980, 90년대 큰 영향력을 발휘했다. 당시 살만 알 아우다 같은 일부 종교 지도자들은 왕실의 정책을 공개적으로 비판했다.
무함마드 왕세자는 2017년 집권 후 왕실에 비판적인 종교 지도자들을 대거 체포했지만 아직도 잔존 세력이 있을까 경계하고 있다. 반체체 언론인 자말 카슈끄지 살해 배후 의혹 등에서 자유롭지 않은 무함마드 왕세자에게도 군주제에 반대하는 무슬림형제단이 큰 위협이다.
UAE는 무르시 전 대통령의 실각, 시시 대통령의 집권을 직간접적으로 지원했다. 요르단도 올 4월 무슬림형제단을 범죄 조직으로 지정했다. ● 튀르키예·카타르는 반대… 중동 분열
다만 중동의 또 다른 친미 국가 튀르키예, 카타르는 트럼프 2기 행정부의 이런 행보에 반발하고 있다.
2003년부터 장기 집권 중인 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 무슬림형제단의 최대 지지자로 꼽힌다. 에르도안 정권은 시시 대통령의 집권 후 무슬림형제단 간부들에게 피난처를 제공했고 시시 정권 또한 강하게 비판하고 있다.
에르도안 대통령이 무슬림형제단을 두둔하는 것은 자신의 장기 집권을 정당화하려는 시도로 풀이된다. 그는 자신이 쿠데타가 아닌 보통 선거를 통해 집권했다는 점을 강조하고 있다. 또한 세계문화유산 ‘아야 소피아’ 성당을 이슬람 사원으로 바꾸는 등 각종 이슬람 원리주의 정책을 속속 도입하고 있다.
카타르 또한 1990년대 후반부터 무슬림형제단의 주요 인사들에게 망명처를 제공하고 재정 지원을 해왔다. 특히 카타르 왕실이 소유한 알자지라 방송은 무슬림형제단의 목소리를 중동을 넘어 국제사회에 증폭시키는 핵심 수단으로 기능했다.
인구 약 300만 명(자국민 약 35만 명)인 카타르는 군주제를 택하고 있지만 이슬람 근본주의 운동을 후원함으로써 범이슬람권에서 ‘소프트파워’를 확보하려 한다는 분석이 나온다.
무슬림형제단을 지지하고 이란과도 밀착하는 카타르의 행보에 반발한 사우디, UAE, 이집트 등은 2017년 카타르를 전격 봉쇄하고 단교를 선언했다. 당시 봉쇄 해제를 요구하는 카타르 측에 이들이 내건 조건이 무슬림형제단에 대한 지원 중단, 알자지라 방송 폐쇄였다. 친미 국가 간 반목을 두고 볼 수 없었던 트럼프 1기 행정부가 적극적으로 물밑에서 중재했고, 조 바이든 행정부 집권 직후인 2021년 1월 양측의 화해가 겨우 이뤄졌다.
이런 상황에서 트럼프 2기 행정부가 무슬림형제단을 테러단체로 지정한다면 튀르키예와 카타르가 강하게 반발할 가능성이 크다. 특히 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 튀르키예는 트럼프 2기 행정부가 공을 들이는 우크라이나 전쟁의 종전 협상에도 깊게 관여하고 있다. 미국으로선 튀르키예와 척을 지는 것을 최대한 피해야 하는 상황이다.
카타르에도 미국의 중동 최대 군사기지인 알우데이드 공군기지가 있다. 약 1만 명의 미군이 주둔하며 미군 중부사령부의 본진으로 꼽힌다. 카타르와의 관계가 경색되면 미국의 중동 군사 전략에도 심각한 차질이 빚어질 수 있다.
현재 시리아 과도정부를 이끄는 아흐마드 알 샤라 시리아 임시 대통령은 수니파 무장단체 ‘하이아트타흐리르알샴(HTS)’ 출신이다. HTS는 과거 무슬림형제단보다 훨씬 강도 높은 폭력 행위를 자행했다는 평가를 받고 있다. 하지만 트럼프 대통령은 지난달 샤라 대통령을 워싱턴 백악관으로 초대했고 시리아에 대한 각종 제재도 해제하겠다고 밝혔다.
박현도 서강대 유로메나연구소 교수는 “무슬림형제단을 테러단체로 지정하는 것은 HTS와의 형평성 차원에서도 맞지 않는다는 지적에 직면할 수 있다”며 “간신히 봉합됐던 카타르와 사우디-UAE-이집트 간 갈등이 다시 불거질 수 있다”고 전망했다.
댓글 0