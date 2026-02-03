트럼프 “엡스타인과 친분 없어…일부 급진 좌파 인사에 소송”

ⓒ뉴시스

트럼프 대통령은 “급진 좌파들의 부질없는 희망은 이제 끝장”이라며 “그들 중 일부는 내가 고소할 것”이라고 했다. 그러면서 “나는 그 엡스타인 섬에 결코 간 적이 없다”며 “하지만 부패한 민주당원들과 그들의 후원자들은 거의 다 갔다”고 주장했다.