최민희 “노무현 정신으로 무장”…盧사위 곽상언 “엿장수 마음이 盧정신 아냐”

노무현 전 대통령의 사위인 더불어민주당 곽상언 의원이 ‘노무현 정신’을 언급한 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장에 대해 “엿장수 마음이 노무현 정신은 아닐 것”이라고 정면으로 비판했다.
곽 의원은 28일 오후 소셜미디어에 ‘‘딸 축의금 논란’ 최민희 “다시 노무현 정신으로 무장할 때…깨시민!”’이라는 제목의 언론 기사를 공유하며 “여러 분들이 이 언론보도를 보내 주신다. 이 기사를 읽는 국민들께서 바로 보실 것으로 믿고 있습니다만, 오해를 막기 위해 한 말씀 드린다”며 이 같이 말했다.
해당 기사는 최 의원이 이날 소셜미디어에 올린 “허위·조작정보에 휘둘리지 않도록 우리가 깨어 있어야 한다”며 “노무현 정신으로 무장할 때”라고 주장한 글을 다뤘다. 최 위원장은 글에서 “암세포에 세뇌당한 조절T 세포는 면역세포들로부터 암세포를 방어하고 암세포는 무럭무럭 자라게 된다”며 “깨시민으로서 우리가 똑똑한 조절T 세포의 역할을 하자”고 했다. 이어 “악의적 허위·조작정보는 사회적 가치관을 병들게 하는 암세포”라며 “우리가 판단력을 잃지 않는 것이 핵심”이라고 했다.
이는 최 위원장이 최근 국정감사 기간인 18일 국회에서 자녀 결혼식을 치른 일과 MBC 비공개 국정감사에서 보도본부장을 퇴장시킨 사건과 관련해 연일 국민의힘으로부터 공세를 받는 상황과 관련한 발언으로 풀이된다.
곽 의원은 사실상 최 위원장을 두고 “가치를 무시하고 이익을 추구하는 것, 공동체의 이익이 아니라 자신의 이익을 위해 선택하는 것, 자신의 이익을 위해 타인의 이익과 공동체의 가치를 해하는 것”이라며 “노무현 정신이 아니다”고 지적했다. 그는 “노무현의 정치는 자신의 이익이 아니라 공동체의 이익을 우선한다. 현재의 이익을 위해 선택하는 것이 아니라 우리 미래를 위한 가치를 향해 돌진한다. 공동체의 가치를 위해, 공동체의 이익을 위해, 자신의 이익을 희생하기도 한다”고 강조했다.
