국힘 “장바구니 물가 폭등, 李정부 포퓰리즘 때문”

국민의힘이 5일 “추석 앞두고 장바구니 물가가 폭등하고 있다”며 “현재 물가 폭등의 근본 원인은 민생쿠폰 등으로 돈을 뿌린 포퓰리즘 정책 때문”이라고 비판했다.
국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “국가데이터처가 2일 발표한 소비자물가 동향에 따르면, 빵 6.5%, 커피 15.6%, 축산물 5.4%, 수산물 6.4% 등 서민 식탁 전반의 물가가 폭등했다”며 “이런 상황에서도 이재명 정부는 ‘장바구니 물가’ 상승을 기업의 불공정거래 탓으로 돌린다”고 했다.
이어 “조선시대 매점매석이 사형이었다는 말로 기업을 겁주기도 한다. 시장경제를 처벌로 통제하려는 발상이 바로 사형경제학”이라며 “전문가들조차 물가만 오르고 끝날 수 있다고 지적하지만, 정부는 현실 진단 대신 남 탓에만 몰두하고 있다”고 했다.
그는 “국민이 원하는 것은 보여주기식 쿠폰이 아니라, 장바구니에서 체감할 수 있는 물가 안정”이라며 “이재명 정부는 더 이상 남 탓과 포퓰리즘식 돈뿌리기 정책을 멈추고, 서민의 밥상 물가를 실질적으로 안정시킬 근본적이고 지속 가능한 대책을 내놓아야 한다”고 덧붙였다.
