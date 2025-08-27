주병기 공정위원장 후보자, 상습 체납으로 차량·주택 압류

주병기 공정거래위원장 후보자가 종합소득세, 지방세, 주정차 위반 과태료 등을 체납해 차량과 주택을 압류당한 사실이 있었던 것으로 나타났다. 주 후보자는 “바쁜 일정으로 납부기한을 놓쳤다”며 “재발하지 않도록 주의하겠다”고 밝혔다.
27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 추경호 의원에 따르면 주 후보자는 2007년 7월부터 올해 3월까지 보유 차량 2대(SM3, K7)를 14차례 압류당했다. 주정차 위반 과태료나 지방세 등을 체납했기 때문이다.
종합소득세도 수 차례 늦게 낸 것으로 드러났다. 국민의힘 이헌승 의원에 따르면 최근 7년간 두 차례를 제외하고는 종소세 법정 납부 기한을 매년 어겼다. 늦게 낸 세금을 합하면 1000만 원 수준이었다.
재산세 45만2520원를 체납해 거주 중인 주택이 압류된 적도 있었다. 주 후보자가 배우자와 공동 소유 중인 경기 의왕시 소재 아파트는 올해 2월 25일 의왕시로부터 압류 처분을 받았다가 3월 12일 해제됐다.
이 같은 지적에 대해 주 후보자는 “자동차 과태료 등 납부가 제때 이루어지지 못한점에 대해 송구하게 생각한다”며 “바쁜 일정으로 납부기한을 놓쳐 실수가 있었던 것으로, 현재는 완납한 상태다. 앞으로 이와 같은 일이 재발하지 않도록 주의하겠다”고 밝혔다.
종소세 관련해서도 “신고와 납부가 제때 이루어지지 못한 점에 대해 송구하게 생각한다”며 “세금 신고에 미숙해 일부 실수가 있었던 것으로, 고의로 신고를 미루거나 누락한 것은 아니었다. 미납이나 지연 된 부분은 확인한 즉시 납부하였다”고 설명했다.
앞서 주 후보자는 국회에 제출한 인사청문요청안을 통해 본인과 배우자 등 가족 명의로 총 25억5021만 원의 재산을 신고했다. 여야는 다음 달 5일 주 후보자에 대한 인사청문회를 실시할 예정이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
