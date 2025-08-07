송언석 “이춘석 게이트, 국책사업 연관…특검 수사해야”

“與 정체불명 금융거래 한 명뿐일지 의문

경찰 역량으론 ‘꼬리 자르기’ 그칠 우려

국정위 참여자 차명재산 전수조사 요구”

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스



송 비대위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 비대위 회의를 열고 “이 사건은 경찰의 역량만으로 엄정한 수사가 어려운 권력형 비리 사건”이라며 “국민의힘은 ‘이춘석 게이트’에 대한 특검 수사를 제안한다”고 밝혔다.그는 “이 의원의 차명 거래는 매우 심각한 사안이다. 단순한 개인 일탈이 아니라 이재명 정부의 대표적인 국책 사업과 깊숙하게 연계된 권력형 사건”이라며 “권력형 내부 정보를 악용한 국기문란 게이트, ‘이춘석 게이트’라고 불러야 마땅하다”고 했다.그러면서 “과연 민주당에서 정체불명의 금융거래가 이 의원 한 명뿐인지 국민적 의구심을 해명해야 한다”며 “대통령실 김남국 디지털소통비서관은 과거 국회의원 시절 무려 60억 원 상당의 코인을 거래하고 있었다. 불투명한 금융 거래, 차명 거래가 민주당의 고착화된 문화가 아닌지 의구심이 드는 대목”이라고 지적했다.아울러 “국민의힘은 이재명 정부의 국정기획위원회에 참여한 모든 사람을 대상으로 차명재산 전수조사를 요구한다”며 “필요하다면 국회의원 300명 전원에 대한 조사도 제안한다”고 촉구했다.

이춘석 의원. 뉴시스

이 의원은 국정기획위에서 인공지능(AI) 산업을 담당하는 경제2분과장을 맡았다가 이번 사태가 불거지자 해촉됐다.

앞서 4일 이 위원장이 국회 본회의장에서 휴대전화를 들고 보좌관 차모 씨 명의의 증권 계좌로 주식 거래를 하는 장면이 언론에 포착됐다. 계좌에는 카카오페이 537주, 네이버 150주, LG CNS 420주 등 약 1억 원의 주식이 담긴 것으로 나타났다. 이 위원장은 지난해 재산 공개에서 보유한 주식이 없다고 신고한 바 있다.



송 비대위원장은 “법사위원장과 억대 자금의 주식 투자를 공유하는 보좌관의 실체가 무엇인지, 정상적인 자금이라면 본인 명의로 투자하지 않을 이유가 없는데 자금의 출처가 어디인지, 이 의원의 주식 계좌는 과연 하나뿐인지, 네이버와 LG CNS의 ‘AI 국가대표 프로젝트’ 참가에 이 의원은 어떠한 영향을 미쳤는지, AI 국가대표 프로젝트에 관한 내부 정보를 알고 주식을 사들인 사람이 이 의원 한 사람뿐인지”라고 지적했다. 그러면서 “이 모든 진상이 낱낱이 밝혀지길 국민께서 원한다”고 강조했다.그는 “이 의원이 직접 챙긴 종목이 네이버와 LG CNS라는 점은 국민적 의구심을 한층 키우고 있다”며 “당장 AI 국가대표 사업의 주무부처 장관인 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 LG AI 연구원 출신이다. 인사청문회 과정에서 이미 LG와의 이해충돌 논란이 제기된 바 있다. 한성숙 중소벤처기업부 장관 및 최휘영 문화체육관광부 장관도 네이버 출신”이라고 말했다.이어 “새 정부 장관들을 배출한 특정 기업이 AI 국가대표 프로젝트에 포함되고, 법사위원장은 그 주식을 차명 거래한 것이 과연 우연의 일치인지 국민은 궁금해한다”고 덧붙였다.