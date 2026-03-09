‘후보 미등록’ 오세훈 “기도하는 심정으로 의총결과 기다려”

오세훈 서울시장이 9일 국민의힘 의원총회를 앞두고 “당에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정이 이뤄지는지 기도하는 심정으로 기다릴 순간”이라고 밝혔다. 오 시장은 전날 “당 노선 정상화”를 요구하며 서울시장 경선 후보 신청을 하지 않았다. 국민의힘은 이날 오후 의원총회를 열어 당 노선 전환 등 방향성에 대해 토론을 벌이고 있다.
오 시장은 이날 오후 서울 동대문구를 찾아 청년 전월세 주거난 관련 현장 점검을 벌인 뒤 기자들에 “이미 입장을 내놨기 때문에 당의 결정을 조용히 기다려야 될 순서”라면서 이같이 말했다. 그는 “이미 제 입장은 간명하게 정리해 이틀 전에 ‘마지막 호소’라는 제목으로 메시지를 낸 바 있다”며 “그 입장에서 더 보탤 것도 뺄 것도 없는 상황”이라고 했다. 앞서 오 시장은 7일 페이스북에 “필패의 조건을 갖춰 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다”며 장동혁 대표에게 노선 변화를 촉구했다. 당 의원들이 모여 끝장토론을 벌일 수 있는 자리를 마련해달라고도 했다.
오 시장은 당 공천 신청 접수 마지막 날인 8일 서울시장 경선 후보 신청을 하지 않은 채 “당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다”며 지도부를 압박했다. 이를 두고 이정현 당 공천관리위원장은 9일 오전 “공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”고 경고했다. 오 시장은 이 위원장의 발언에 대해 ”그 말씀은 공관위원장으로 충분히 하실 수 있는 말씀을 하신 것으로 이해한다“고만 말했다.
국민의힘은 이날 오후 열린 긴급 의원총회에서 지방선거 관련 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 등 당 노선 전환에 대해 논의를 진행할 것으로 알려졌다. 일각에선 당 지도부가 ‘절윤’을 거부할 경우 오 시장이 중대 결단을 할 가능성도 거론되고 있다.
