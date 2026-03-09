송언석 “국힘 생존 위협…당 차원 사과·반성 밝혀야”

송언석 국민의힘 원내대표는 9일 의원총회에 앞서 “12·3 비상계엄에 대한 당 차원의 사과와 반성의 뜻을 밝혀야 한다”고 했다.
송 원내대표는 이날 “당의 노선과 운영을 둘러싼 문제 제기가 이어지고 있고 이는 단순한 정치적 공방이 아니라 국민의힘의 생존을 위협하는 문제라고 생각한다”며 이같이 밝혔다.
그러면서 “우리 가운데 비상계엄을 사전에 모의하거나 옹호한 사람은 그 누구도 없다. 아울러 우리 당은 계엄 직후 의원총회 결의문, 김문수 전 대통령 후보의 발언, 김용태 비대위원장의 발언, 그리고 장동혁 당 대표의 발언에 이르기까지 계엄에 대한 사과의 뜻을 수차례 밝힌 바 있다”며 “비상계엄 선포로 국민께 큰 혼란과 실망 드린 점, 국민께 송구하고 반성하는 당 차원의 입장을 정리했으면 좋겠다”고 했다.
윤석열 전 대통령과의 절연에 대한 당 입장을 공식적으로 표명해야 한다고도 했다. 송 원내대표는 “윤 전 대통령에게 김용태 비대위원장이 탈당을 요구한 바 있고 그 이후 당을 탈당해 우리 국민의힘과 아무런 관련이 없다”고 강조했다.
송 원내대표는 “당내 의견 표현과 비판의 자유는 폭넓게 존중하되, 갈등과 오해가 전폭될 수 있는 부적절한 언행은 경계해야 할 것”이라며 “지나간 일은 지나간 대로 아픈 상처에 서로 소금을 뿌리기보다는 상처를 보듬어주는 지혜가 필요하다고 생각한다”고 했다.
이재명 정부 견제를 위한 지방선거 승리 필요성에 대해서도 역설했다. 송 원내대표는 “선거에 승리했을 경우에 폭주하는 권력을 견제할 수 있지만, 선거에 패배했을 때 당의 존립뿐만 아니라 대한민국의 미래가 위태롭게 될 우려가 있다”며 “오늘 의총이 다가오는 지방선거 승리를 위한 새로운 전환점이 되기를 바란다”고 했다.
댓글 0