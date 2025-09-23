[단독]캄보디아 왕복 비행기서 보이스피싱 피해자 구조

부산 서부경찰서 오영훈 수사과장
캄보디아로 속아서 간 한국인 막고
귀국중엔 조직서 탈출한 남성 도와
사비로 보이스피싱 범죄 근거지를 확인하러 캄보디아에 간 부산 경찰관이 왕복 비행기에서 만난 피해자 2명을 잇달아 구조한 사연이 알려졌다.
22일 부산 서부경찰서에 따르면 오영훈 수사과장(56·경정·사진)은 지난달 21∼24일 사비를 들여 캄보디아 프놈펜을 찾았다. 수사 중인 투자 리딩 사기 조직 근거지를 직접 확인하기 위해서였다. 명확한 증거가 없어 출장을 낼 수는 없었지만, 동남아 현지에서 관련 사기가 어떻게 이뤄지는지 직접 보고 싶었다.
첫 구조는 프놈펜 국제공항 도착 직후 이뤄졌다. 경찰 영사로부터 “보이스피싱 조직에 합류하려는 20대 남성을 찾아달라”는 긴급 문자와 해당 인물 사진이 도착했다. 이 남성의 부모는 “지적장애 자녀가 ‘취업시켜 준다’는 말에 속아 캄보디아로 향했다”며 경찰에 신고한 상태였다. 공교롭게 오 과장 옆자리에 사진 속 남성이 앉아 있었다. 오 과장은 공항을 빠져나갈 때까지 이 남성을 감시했고, 입국장에 들어서는 순간 붙잡아 경찰 영사에게 인계했다.
귀국편에서도 경찰 영사 요청에 따라 사기 조직에 붙잡혔다 탈출한 30대 남성을 도왔다. 이 남성은 “조직에 일주일간 감금돼 폭행당했다”며 털어놨다. 자신의 계좌로 들어온 사기 수익금을 인출하지 못하자 조직원들이 구타했다는 것이다. 오 과장은 이 남성을 안심시키기 위해 함께 비행기를 탔다. 인천국제공항에 도착한 뒤에도 불안에 떠는 남성을 가족의 품에 안전하게 돌려보냈다.
