[고양이 눈]힘찬 발자국

  • 동아일보

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시멘트 바닥 위 앙증맞은 발자국이 남았습니다. 모양을 보아 하니 고양이나 강아지의 흔적 같네요. 산책이 즐거웠는지 한 발 한 발 힘차게 내디뎠네요.

―서울 종로구 신영동에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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