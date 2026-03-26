[고양이 눈]과거이자 미래

  • 동아일보

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지난 가을의 흔적 위로 새 잎이 돋아났습니다. 신구(新舊)가 엇갈리는 풍경을 보며 누구나 겪었고, 누구나 겪게 될 청춘과 황혼을 떠올리게 됩니다.

―서울 관악구 봉천동에서

#새잎#가을#신구#청춘#황혼#계절변화#자연풍경#삶의순환
변영욱 기자 cut@donga.com
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