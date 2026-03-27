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고양이 눈
[고양이 눈]변신
동아일보
입력
2026-03-27 23:06
2026년 3월 27일 23시 06분
변영욱 기자
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화분으로 변신한 고무 대야가 뚫린 배수 구멍 덕에 마치 웃는 얼굴처럼 보입니다. 그 위로 제법 자란 초록 잎이 생기를 더하네요.
―서울 노원구 상계동에서
고양이 눈
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#화분
#배수 구멍
#웃는 얼굴
#서울
#노원구
#상계동
변영욱 기자 cut@donga.com
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