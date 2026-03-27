[고양이 눈]변신

  • 동아일보

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화분으로 변신한 고무 대야가 뚫린 배수 구멍 덕에 마치 웃는 얼굴처럼 보입니다. 그 위로 제법 자란 초록 잎이 생기를 더하네요.

―서울 노원구 상계동에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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