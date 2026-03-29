[고양이 눈]물리적 버튼의 추억

  • 동아일보

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아이가 장난감 피처폰을 살펴보더니 묻네요. “엄마, 왜 숫자 버튼이 있어요?” 한때는 기술 혁명의 중심에 섰던 피처폰. 니들이 2G를 알아?

―서울 서초구 잠원동에서
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송은석 기자 silverstone@donga.com
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