[고양이 눈]색의 조화

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색의 조화 누군가 매화나무 가지에 빨간색과 흰색 실을 꼬아 만든 매듭을 묶어놨습니다. 활짝 핀 매화꽃이 한층 더 아름다워 보입니다.

―서울 종로구 소격동에서
#매화나무#매듭#매화꽃#고양이 눈
변영욱 기자 cut@donga.com
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