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고양이 눈
[고양이 눈]홀로 남겨지다
동아일보
입력
2026-03-31 23:06
2026년 3월 31일 23시 06분
전영한 기자
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그물 한가운데, 황당하다는 표정으로 걸려 있는 멸치 한 마리. 함께 걸렸다 빠져나간 친구들을 그리워하는 것 같습니다. “나만 왜 여기에….”
―부산 기장군에서
고양이 눈
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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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