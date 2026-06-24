李, 세월호 생존자 비보에 “참담한 마음…상처 후벼파는 일 있어선 안돼”

이재명 대통령은 2014년 세월호 참사 당시 생존한 학생 중 한 명이 최근 세상을 떠난 데 대해 “참담하고 괴로운 마음”이라며 재난 피해를 겪은 생존자와 유가족 등을 위해 “정부의 영역에서 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 24일 페이스북을 통해 “(생존자들이) 12년을 어떤 마음으로 하루하루 살아내셨을지 감히 헤아리기조차 어렵다”며 “대학에 진학하고, 취업하고, 연애도 하고, 남들에게는 너무도 당연한 보통의 일상을 살기 위해 얼마나 많은 노력이 필요했을까”라고 말했다.
이어 “걷잡을 수 없이 마음이 무너지는 날에도 가족과 지인들에게 걱정 끼치고 싶지 않아 애써 괜찮은 척하셨으리라 생각한다”며 “시간이 약이라는 말이 있지만, 상처는 저절로 치유되지 않는다. 충분히 애도하지 못한 채 아픔을 억누르며 살아가는 사회는 결국 문제가 생기기 마련”이라고 진단했다.
그러면서 “참사 생존자와 유가족 여러분의 목소리를 더욱 세심히 듣고, 충분하지 못했던 국가의 책임을 반드시 다하겠다”고 강조했다.
아울러 “세월호 피해자와 유가족을 조롱하고 모욕하는 행위에 대해선 철저히 수사하고 엄정히 대응할 것”이라며 “타인의 고통에 공감하지는 못할망정 상처를 후벼 파고 그 위에 기름 붓는 일, 더 이상 있어선 안 된다”고 했다.
이 대통령은 참사 생존자들을 향해 “먼저 떠난 이들을 대신해 특별하고 대단한 삶을 살아야 한다는 부담을 스스로에게 지우지 않아 주시길, 지극히 평범하고 때로는 지루할 만큼 무난한 일상을 살아주시길, 죄책감은 내려놓으시고 사랑하는 이들과 눈앞의 소소한 행복을 누려주시길”이라고 말했다.
그러면서 “12년 동안 2014년 4월 16일에 머물러 있게 해 대한민국 대통령으로서, 그리고 한 사람의 어른으로서 너무나 송구하다”며 “삼가 고인의 명복을 기원한다”고 밝혔다.
이달 19일 세월호 참사 당시 생존한 학생 박모 씨가 세상을 떠난 것으로 알려졌다. 21일 유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 인스타그램을 통해 “세월호 참사 직후 극심한 고통 속에서 여러 번 친구들을 따라가려고 했던 학생이 결국 안산하늘공원 친구들 곁으로 갔다”고 전했다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/109/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0