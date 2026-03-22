[고양이 눈]레트로 굿즈?

  • 동아일보

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한때 성냥은 가게나 물건을 홍보하기 위한 판촉물이었습니다. 성냥이 흡연자들뿐만 아니라 가정에서도 쓸모가 많았던 시절 얘기입니다.

―인천 동구 배다리성냥마을박물관에서
#성냥#홍보#가정용품#배다리성냥마을박물관
변영욱 기자 cut@donga.com
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