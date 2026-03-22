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고양이 눈
[고양이 눈]레트로 굿즈?
동아일보
입력
2026-03-22 23:09
2026년 3월 22일 23시 09분
변영욱 기자
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한때 성냥은 가게나 물건을 홍보하기 위한 판촉물이었습니다. 성냥이 흡연자들뿐만 아니라 가정에서도 쓸모가 많았던 시절 얘기입니다.
―인천 동구 배다리성냥마을박물관에서
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#성냥
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#가정용품
#배다리성냥마을박물관
변영욱 기자 cut@donga.com
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