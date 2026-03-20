[고양이 눈]나를 사랑하는 하루

  • 동아일보

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나만의 속도를 조절하며 달리던 중 ‘오늘 왜 이리 예뻐’라는 문구를 마주쳤습니다. 오늘만큼은 누구보다 나 자신을 가장 예뻐해주는 하루를 보내보는 건 어떨까요.

―경기 광명시 광명동에서

#자기애#긍정마인드#자기존중#경기 광명시#광명동
변영욱 기자 cut@donga.com
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