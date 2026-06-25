[정치 한 컷]청문회 어려워요…한성숙 총리 후보자가 가슴 쓸어내린 순간!

25일 국회 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 첫날.
한 후보자가 북한 관련 안보관 질의 도중 ‘말실수’를 남겼습니다.
“6·25가 남침인가요, 북침인가요?” (국민의힘 김선교 의원)
“당연히 북침입니다.” (한 총리 후보자)
“아! 죄송합니다. 남침입니다. 제가 너무 긴장했습니다.“ (한 총리 후보자)
“6·25가 남침이냐 북침이냐”는 질문에 순간적으로 “북침”이라 대답했다가, 너무 긴장했다며 “남침”으로 실수를 바로잡았습니다.
이날 여당 의원들은 “우리나라 1세대 벤처기업을 글로벌 빅테크 기업을 키워낸 분이고, 여성기업인의 롤모델이자 AI 대전환 시대의 적임자”라고 추켜세우며 방어막을 쳤지만, 야당 의원들은 다주택 논란과 양평 토지 의혹 등을 몰아붙이면서 파상 공세를 퍼부었습니다.
청문회는 26일까지 이틀간 진행합니다. 2026.6.25
이훈구 기자 ufo@donga.com
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