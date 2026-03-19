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고양이 눈
[고양이 눈]홀씨의 종착지
동아일보
입력
2026-03-19 23:12
2026년 3월 19일 23시 12분
변영욱 기자
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홀씨의 종착지 봄이 오자 홀씨가 날아다니기 시작합니다. 땅에 내려앉아야 하는데 승용차 사이드 미러에 자리를 잡았네요. 다시 바람을 타고 뿌리내릴 수 있는 곳을 찾기를….
―서울 서대문구 홍제동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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