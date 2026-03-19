[고양이 눈]홀씨의 종착지

  • 동아일보

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홀씨의 종착지 봄이 오자 홀씨가 날아다니기 시작합니다. 땅에 내려앉아야 하는데 승용차 사이드 미러에 자리를 잡았네요. 다시 바람을 타고 뿌리내릴 수 있는 곳을 찾기를….

―서울 서대문구 홍제동에서

#봄#홀씨#바람
변영욱 기자 cut@donga.com
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