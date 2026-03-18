[고양이 눈]산불 지킴이

  • 동아일보

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산불 지킴이 버려진 물건들을 재활용해 산불 감시 로봇을 만들었습니다. 로봇 뒤편으로 지난해 불에 탄 나무들이 보이네요. 마을은 내가 지킨다! ―경북 안동시 박곡리에서
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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