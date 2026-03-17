[고양이 눈]주인을 기다리며

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 17일 23시 09분

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골목 한복판에 세워진 오토바이 위에 강아지 세 마리가 앉아 있네요. 바람막이와 담요까지 갖춘 걸 보니 늘 함께 다니나 봅니다. 헬멧만 남겨둔 주인은 언제 돌아올까요.

―서울 서초구 양재동에서
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양회성 기자 yohan@donga.com
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