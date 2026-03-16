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고양이 눈
[고양이 눈]봄의 신호
동아일보
입력
2026-03-16 23:06
2026년 3월 16일 23시 06분
변영욱 기자
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아침에는 아직 쌀쌀하지만 봄은 우리 곁에 다가와 있습니다. 가지마다 매달린 꽃망울 사이 매화 한 송이가 먼저 피어났네요. 봄이 살짝 고개를 내미는 듯합니다.
―서울 관악구 봉천동에서
고양이 눈
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#꽃망울
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#관악구
#봉천동
변영욱 기자 cut@donga.com
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