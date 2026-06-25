‘포르쉐 추락’ 부른 병원, 미용시술 위장한 프로포폴 소굴이었다

환자 10명에 184회 프로포폴 투약
745회 마약류 투약 식약처 보고 안해
간호조무사도 단골에 건네거나 판매
약물 운전으로 서울 반포대교에서 추락 사고를 낸 포르쉐 차량 운전자에게 프로포폴을 제공한 간호조무사 관리를 소홀히 해 재판에 넘겨진 병원장이 마약류와 관계 없는 미용 시술을 반복하면서 마약류 투약 내역을 의도적으로 숨긴 것으로 25일 드러났다.
서울서부지검이 1일 마약류관리법 위반(향정) 및 의료법 위반 혐의로 구속기소한 병원장 홍모 씨의 공소장에 따르면 홍 씨는 지난해 8월 6일부터 올해 2월 27일까지 환자 10명에게 총 184회 프로포폴을 투약하고, 이중 161회는 처방전이나 진료기록부에 투약 내역을 남기지 않은 혐의를 받는다. 검찰은 홍 씨가 수면마취가 꼭 필요하지 않은 ‘티타늄 리프팅’ 등 미용 시술을 반복적으로 받는 환자들이 실제로는 프로포폴 투약을 목적으로 내원했다는 점을 알면서도 병원 수익을 위해 투약했다고 봤다. 또 745회의 마약류 투약 사실은 식품의약품안전처(식약처)에 보고하지 않은 것으로 조사됐다.
한편 홍 씨의 병원에서 일하는 간호조무사는 반포대교에서 포르쉐 차량 추락 사고를 낸 운전자에게 여러 차례 프로포폴을 제공한 것으로 드러났다. 이 간호조무사는 사고 한 달여 전인 1월 20일 포르쉐 차량 안에서 운전자에게 프로포폴 2mL를 정맥주사한 사실도 확인됐다. 간호조무사는 반포대교 추락 사고 당일인 2월 25일 차량 안에서 운전자에게 프로포폴 3mL를 주사했다. 검찰 조사 결과 병원장 홍 씨가 간호조무사에게 의료용 마약류 관리 업무를 맡긴 뒤 관리·감독이 소홀히 한 틈을 타 간호조무사가 자신의 단골 고객인 운전자에게 프로포폴 등을 무상 제공·판매한 것으로 드러났다.
문제는 이처럼 의사나 직원이 의료용 마약류를 빼돌려 투약하고 기록을 조작하는 사례가 반복되고 있다는 점이다. 경기 수원장안경찰서는 서울 강남구의 한 피부과 원장과 실장이 지난해 6월부터 올해 3월까지 진료기록부에 남기지 않는 조건으로 환자들에게 현금을 받고 100여 차례 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 구속됐다고 25일 밝혔다. 또, 지난달 31일에는 가족과 지인 명의를 이용해 환자로 찾아온 32명에게 프로포폴 약 18만mL를 5년간 4700여 차례 불법 투약한 50대 소아청소년과 여성 전문의도 구속기소됐다.
의료용 마약류 취급 내역은 식약처의 ‘마약류통합관리시스템’에 보고하도록 돼 있다. 하지만 사후 보고 체계여서 처방·진료 단계의 명의도용, 허위기재 등을 근본적으로 차단하는 데는 한계가 있다. 식약처는 “시스템 데이터를 기반으로 오남용이 의심되는 의료기관에 대해서는 현장 감시를 실시하거나 수사를 의뢰하고 있다”고 밝혔다.
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