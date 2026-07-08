李-캐나다 총리 약식회담…잠수함 불발에도 “AI 협력”

청와대가 7일(현지 시간) 캐나다의 잠수함 도입 사업(CPSP) 수주전 결과 관련 “캐나다 측은 각별한 예우를 갖추어 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명했다”며 “한국과 캐나다는 계속해서 양국의 ‘포괄적 전략 동반자’ 관계를 지속적으로 심화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
위성락 국가안보실장은 이날 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열리는 튀르키예 앙카라 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 “이재명 대통령은 오늘 공식 일정에 앞서 마크 카니 캐나다 총리와 약식 회담을 가졌다”며 이같이 말했다.
그는 “이 대통령은 캐나다 잠수함 우선협상자 선정과 관련 지난 주말 카니 총리의 요청에 따라 통화를 가졌고, 캐나다는 각별한 예우를 갖춰 선정 결과를 우리 측에 설명한 바 있다“며 ”이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방, 방산, 에너지, 핵심 광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했고 앞으로도 계속 실질 협력을 확대해 나갈 것“이라고 했다.
한편 이 대통령과 카니 총리는 이날 약식 회동도 가졌다. 위 실장은 “약식 회동에서 한국과 캐나다 양측은 양국 간 미래의 인공지능(AI) 협력에 대한 진지하고 구체적인 협의를 가졌다”고 밝혔다.
다만 회동에서 잠수함 관련 이야기는 많이 나오지 않은 것으로 알려졌다. 청와대 고위관계자는 “지난 주말 통화에서 잠수함 이야기는 많이 나눴고, 오늘은 잠수함 이야기는 별로 나누지 않았다”며 “오늘은 앞으로의 여러 영역에서의 협력 전망에 대해서 논의를 주로 했다”고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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