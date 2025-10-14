[글로벌 현장을 가다/김철중]“129개 중 15개만 생존”… 출혈 경쟁에 해외로 눈돌리는 中 전기차

전기차 판매 전쟁터 된 中
각 기업 대대적 할인에도 특정 매장에만 고객 몰려
가격 인하 출혈 경쟁에 中당국 “단속-조사” 위협
유럽-남미 등 진출로 돌파구… 지커·샤오펑도 韓 진출 눈앞
《10일 중국 베이징 차오양구의 한 대형 쇼핑몰. 중앙 광장에 중국 기업이 만든 최신형 전기차가 수십 대 줄줄이 세워져 있었다. 이곳에는 BYD, 샤오미, 리오토, 화웨이 등 10개가 넘는 중국 전기차 기업의 판매장이 집결해 있어 마치 ‘오토쇼’를 방불케 했다.》
진열된 차량에 가까이 다가가니 판매 사원들이 적극적으로 시승을 권했다. 링크앤코의 최신식 소형 차량은 10월 한정 특별 판매가가 10만9900위안(약 2000만 원)이었다. 정부 지원금, 링크앤코에서 자체적으로 제공하는 각종 혜택 등으로 3만 위안(약 600만 원)이 할인된 덕분이다. 심지어 이 직원은 “조건이 맞으면 최대 1만5000위안(약 300만 원)을 더 깎아줄 수 있다”며 구매를 강하게 권유했다.
아크폭스는 가격 할인 대신 품질 보증 평생 제공 등 2만 위안(약 400만 원) 상당의 서비스 혜택을 내세웠다. 이 회사의 매장 입간판에는 “차량 최초 구매자에게 배터리 품질을 평생 보증하고, 차량 보험 및 전기 충전을 지원한다”고 적혀 있었다.
● “5년 후 中 전기차 15개만 생존”
다양한 할인 혜택에도 불구하고 방문객들은 샤오미, 리오토 등 일부 전기차 기업의 매장에만 관심을 보였다. 결혼을 앞두고 예비 신부와 함께 판매장 이곳저곳을 둘러보고 있던 예비 신랑 천모 씨는 “중국 전기차 브랜드가 너무 많다. 이곳에 전시된 차량 브랜드 중 절반가량은 오늘 처음 들어봤다”고 말했다.
글로벌 컨설팅 업체 알릭스파트너스에 따르면 올 7월 기준 중국의 전기차(하이브리드 포함) 브랜드는 총 129개. 당국이 막대한 보조금을 투입하며 전기차 산업을 전략적으로 육성한 결과다.
다만 ‘인구 대국’ 중국이라도 구매력을 갖춘 소비자는 한정돼 있다 보니 업체들 간의 생존 경쟁은 치열하다. 전체 브랜드 가운데 의미 있는 생산량과 매출을 갖춘 업체는 30∼40개 수준이라는 업계의 분석도 나왔다. 알릭스파트너스는 2030년까지 재정적으로 생존할 수 있는 중국 전기차 브랜드는 15개에 그칠 것으로 전망했다.
올 5월에는 세계 전기차 점유율 1위 업체인 BYD마저 공격적인 가격인하 경쟁에 뛰어들면서 중국 업체들 간 ‘출혈 경쟁’ 양상이 더욱 뚜렷해지고 있다. 보조금에 따른 과잉 생산으로 미국, 유럽연합(EU) 등의 비판을 받았던 태양광, 철강에 이어 전기차 또한 ‘네이쥐안(內卷·소모적인 출혈 경쟁)’의 대표 사례로 떠오른 것이다. ● “출혈 경쟁 금지” 칼 빼든 당국
결국 중국 당국이 제동을 걸고 나섰다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 올 7월 1일 중앙재경위원회 회의에서 산업 전반에 걸쳐 발생하는 무질서한 가격 경쟁을 비판했다. 그는 지난달 16일 공산당 이론지 ‘추스(求是)’ 기고문에서도 “기업들이 낮은 가격으로 무질서하게 경쟁하는 혼란스러운 현상을 바로잡아야 한다”고 재차 경고했다.
이달 9일 중국 국가발전개혁위원회(발개위)와 국가시장감독관리총국도 “시장 가격 질서를 유지하기 위해 무분별한 가격 인하 경쟁을 단속하겠다”고 밝혔다. 당국이 직접 나서 해당 산업의 평균 비용과 합리적인 가격을 책정해 제공했다는 게 주요 내용이다. 또 당국의 경고에도 가격을 조정하지 않을 경우 조사에 나서겠다고 엄포를 놨다.
이 같은 당국의 출혈 경쟁 방지 노력은 일단 효과를 내고 있다. BYD는 1일 홍콩 증권거래소에 제출한 보고서에서 올해 3분기(7∼9월) 차량 판매량을 110만6000대라고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 2.1% 줄었다. 특히 코로나19 펜데믹 이후 처음으로 분기 실적이 감소했고, 9월 판매량으로 한정하면 지난해 9월보다 5.8% 줄었다.
BYD는 올해 전체 판매 목표치 또한 기존 550만 대에서 16% 감소한 460만 대로 낮췄다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “BYD가 가격 인하로 당국의 처벌을 받는 대신 ‘누워 있기(lie down)’ 전략을 택했다”고 평가했다.
일부 업체는 보증 기간 확대, 차량 내부 장치의 고급화 경쟁에 나서고 있다. 전기차의 핵심인 배터리 성능이 평준화되고, 더 이상 공격적인 가격 인하 경쟁도 어려워지자 차량 내부를 고급스럽게 해 신규 고객을 유치하겠다는 전략이다.
실제로 이날 현장에 전시돼 있던 전기차의 상당수가 운전석 옆 콘솔박스에 냉장고를 탑재했고, 대형 디스플레이를 앞좌석 중앙, 뒷좌석, 차량 앞유리창 하단 등에 설치해 놓았다. 자동차 후미등 위에 발광다이오드(LED) 전광판을 넣어 운전자가 원하는 문구를 노출시킬 수 있는 기능도 눈길을 끌었다. 업계 관계자는 “소비자들이 전기차를 고를 때 갈수록 고급스러운 내부 인테리어와 독특한 기능을 갖췄는지 여부를 중요하게 평가한다”며 “배터리 성능과 외형 디자인은 전기차 업체들 간 경쟁에서 이제 기본 중의 기본으로 통한다”고 설명했다.
● 해외로 눈 돌리는 中 전기차
적극적인 해외 진출 모색도 내수 시장의 치열한 경쟁을 돌파하는 방안이 되고 있다. 리윈페이(李雲飛) BYD 홍보 책임자는 지난달 29일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “올해 중국 본토 밖에서 80만∼100만 대를 판매할 것으로 예상한다”고 밝혔다. BYD 연간 판매량의 약 20%에 해당한다. 지난해 BYD의 해외 판매 비중은 10% 미만이었으나 1년 만에 이 비중을 두 배로 늘리겠다는 것이다.
중국승용차협회(CPCA)에 따르면 중국의 전기차 업체가 올 들어 8월까지 수출한 전기차는 총 201만 대로 한 해 전보다 51% 급증했다. 올 6월 그리스 시장에 진출한 지리자동차는 영국, 세르비아, 크로아티아 등으로도 진출했다.
한국 시장도 예외가 아니다. BYD는 올 3월 한국에서 차량 판매를 시작했다. 지난달 세 번째 모델을 공개하며 판매량을 서서히 늘려가고 있다. 지리의 고급 브랜드 ‘지커’ 또한 올 2월 한국 법인을 설립했다.
‘중국의 테슬라’로 불리는 샤오펑 역시 올 6월 한국 법인을 설립했고 내년부터 한국에서 판매를 시작할 계획이라고 밝혔다. 중국 자동차 업계에 정통한 한 전문가는 “한국에서는 아직 중국 전기차 브랜드에 대한 신뢰도가 낮지만 ‘저렴한 가격’을 무기로 시장을 파고들 가능성이 높다”고 내다봤다.
중국 전기차 업체들은 해외 생산 거점 확보에도 열을 올리고 있다. BYD는 올해 말 헝가리, 내년에 튀르키예에서 공장을 가동할 예정이다. 이를 기반으로 2028년까지 유럽 시장에서 판매할 차량 전체를 유럽 현지에서 생산하겠다는 계획이다.
BYD는 올 7월부터 남미 최대 경제대국 브라질 공장에서도 차량 생산에 돌입했다. 멕시코와 아르헨티나 등에 추가 공장을 세우는 방안도 검토하고 있다. 샤오펑 또한 지난달 오스트리아 업체와 손을 잡고 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산을 시작했다.
댓글 0