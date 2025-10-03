동아일보

[고양이 눈]일상의 얼굴

  • 동아일보
일상을 그린 메모장이 마음을 붙듭니다. 그 안에 각각 다른 얼굴을 한 하루가 담겨 있네요. 추석 연휴 풍경도 한 장의 그림으로 남겨보면 어떨까요.

―서울 강남구 교보문고에서

#메모장#일상#추석 연휴#풍경#그림#서울#강남구#교보문고
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
