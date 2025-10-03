본문으로 바로가기
[고양이 눈]일상의 얼굴
2025-10-03 23:09
2025년 10월 3일 23시 09분
홍진환 기자
일상을 그린 메모장이 마음을 붙듭니다. 그 안에 각각 다른 얼굴을 한 하루가 담겨 있네요. 추석 연휴 풍경도 한 장의 그림으로 남겨보면 어떨까요.
―서울 강남구 교보문고에서
일상의 얼굴
누군가의 배려
찾아온 손님
#메모장
#일상
#추석 연휴
#풍경
#그림
#서울
#강남구
#교보문고
홍진환 기자 jean@donga.com
