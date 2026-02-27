정원오 “쓰레기 처리 수의계약, 관내에 그 업체들밖에 없어”

정원오 서울 성동구청장은 27일 지역 쓰레기 처리 업체들로부터 후원을 받고, 이들 업체와 대규모 수의계약을 체결했다는 의혹과 관련해 “상관관계조차 없는 사실을 인과관계로 둔갑시키는 저질 공세에 대해 깊은 유감을 표한다”고 반박했다.
정 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “성동구 관내 생활폐기물 수집·운반 면허 업체는 해당 4개사가 전부”라며 “거론된 업체들은 길게는 1996년부터 성동구 청소를 전담해 온 곳들로, 제 임기에 맞춰 갑자기 들어온 업체가 아니다”라며 이같이 밝혔다.
그는 “공개경쟁 입찰을 거쳤으나 다른 업체가 참여하지 않아 유찰됐고 이에 따라 국가계약법과 서울시 방침(제281호)에 의거해 수의계약을 진행했다”며 ”계약 과정에 구청장이 개입할 여지 또한 전혀 없다. 따라서 절차상 아무런 문제가 없으며, 의구심이 있다면 이 방침을 만든 서울시에 확인하면 될 일”이라고 말했다.
이어 “정치후원금은 선관위 관리 하에 투명하게 처리되는 별개의 사안”이라며 ”김재섭 의원은 대가성 계약이라는 결론을 미리 정해놓고 상관없는 내용을 끌어다 붙였다“고 지적했다.
그러면서 “허위사실에 기반한 선동은 엄중한 법적 책임을 수반하게 될 것임을 경고한다“며 “행정의 신뢰를 무너뜨리고 법과 원칙에 따라 일하는 공직자의 자부심을 해치는 허위 선동을 즉각 멈추길 강력히 촉구한다“고 강조했다.
앞서 국민의힘 김재섭 의원은 이날 자신의 페이스북에 “정원오 구청장은 2014년, 2018년, 2022년 구청장 선거 과정에서 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들로부터 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받아왔다”고 주장했다. 그러면서 “이후 공교롭게도 해당 업체들은 성동구 생활폐기물 처리 계약(2025~2027년)을 수의계약 방식으로 체결하며 총 357억 원대의 대규모 사업을 수주했다”고 했다.
댓글 0